Kokoškov na poti v Kalifornijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je zanj zanimal Memphis, bil pa je tudi želja kanadske reprezentance, bo Igor Kokoškov, kot vse kaže, svojo novo zaposlitev našel v Kaliforniji. V novi sezoni naj bil član strokovnega štaba Sacramento Kings. Novi glavni trener moštva, kjer kot športni direktor deluje Vlade Divac, je sicer nedolgo nazaj postal Luke Walton. 47-letni srbski trener, ki se je v srca slovenskih navijačev vpisal predvsem kot selektor zlate reprezentance na EuroBasketu 2017, pa bo eden od njegovih pomočnikov.

S tem nadaljuje kariero v ligi NBA, a se vrača v vlogo pomočnika. V tej so ga v svojih vrstah že imeli pri LA Clippers, Detroitu, Phoenixu, Clevelandu, Orlandu in Utah Jazz. Potem ko je vodil reprezentanci Gruzije in Slovenije, pa je lani postal celo prvi neameriški trener v ligi NBA. Pod svoje okrilje ga je vzel Phoenix.

Spomnimo, le 19 zmag na 82 tekmah je Phoenix vknjižil v nedavno končanem rednem delu lige NBA, kar je najslabši izkupiček moštva po krstni sezoni v ligi NBA pred 50 leti. Slabši je bil v tej sezoni le New York. Zgolj 23-odstotna uspešnost kljub prevetreni ekipi in splošni oceni o tem, da domet ekipe ni bil pretirano boljši, je bila premalo, da bi glavni trener Kokoškov, dobil drugo priložnost. 23. aprila je prejel odpoved, nasledil pa ga je Monty Williams.