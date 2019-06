Harden in Davis na širšem seznamu ZDA za košarkarsko SP

SP bo potekalo med 31. avgustom in 15. septembrom, ZDA pa bodo lovile tretji zaporedni naslov in mesto na olimpijskem turnirju leta 2020 v Tokiu.

Vodstvo reprezentance je danes objavilo seznam 20 igralcev, ki se bodo trening kampa udeležili med 5. in 9. avgustom v Las Vegasu. Končna dvanajsterica bo znana po pripravljalni tekmi med ZDA in Španijo v Anaheimu 17. avgusta.

Ameriški selektor Gregg Popovich je na seznam uvrstil Harrisona Barnesa, Bradleyja Beala, Andreja Drummonda, Erica Gordona, Damiana Lillarda, C.J. McColluma, Mylesa Turnerja, Kembo Walkerja, Tobiasa Harrisa, Kevina Lova, Khrisa Middletona, Kyla Lowryja, že omenjena Hardna in Davisa ter novince v izbrani vrsti Donovana Mitchella, Jaysona Tatuma, P.J. Tuckerja, Paula Millsapa, Brooka Lopeza in Kyla Kuzmo.

Kvartet del zlate olimpijske ekipe

Harden, Davis, Barnes, Love in Lowry so bili del ameriške ekipe, ki je osvojila olimpijsko zlato leta 2016 v Riu de Janeiru, Davis, Harden in Drummond so ZDA pomagali do naslova svetovnih prvakov leta 2014, Love in Gordon pa sta bila v ekipi že ob zmagoslavju na SP leta 2010.

Gregu Popovichu bodo pri delu pomagali Steve Kerr, Lloyd Pierce in Jay Wright. Foto: Reuters

Popovichu bodo pri delu pomagali Steve Kerr, trener Golden State Warriors, Lloyd Pierce iz Atlante in Jay Wright, ki deluje na univerzi Villanova.

Ameriški košarkarji so sicer od razočaranja na OI v Atenah leta 2004 pa do danes zbrali neverjetnih 88 zmag in vsega en poraz.

