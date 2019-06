Toronto na pragu zgodovinskega uspeha, Američan ostal brez zoba

V dvorani Oracle Arena v Oaklandu je bila v noči na soboto na sporedu četrta tekma finala lige NBA. Košarkarji Toronta so v gosteh prišli še do tretje zmage nad aktualnimi prvaki Golden State Warriors, ki tudi tokrat niso mogli računati na zvezdnika Kevina Duranta. Kanadska ekipa je slavila s 105:92 in bo imela v noči na torek na voljo prvo zaključno žogico za osvojitev prvega zgodovinskega naslova prvakov v zgodovini kluba.

Košarkarji Toronta so še drugič zapored ugnali Golden State Warriors in prednost v finalni seriji v zmagah povišali na 3:1. Domači košarkarji so ob koncu prvega polčasa vodili za štiri (46:42), nato pa je sledila odlična četrtina Raptorsov, ki jim je na koncu prinesla tako želeno zmago. Toronto je tretjo četrtino dobil s kar 37:21 in tekmo mirno pripeljal v svojo korist. Kawhi Leonard je za gostujočo ekipo prispeval 36 točk (6/13 za 2, 5/9 za 3, 9/9 prosti meti) in 12 skokov, Serge Ibaka je dosegel 20 točk. Pri domačih, ki se jim še kako pozna odsotnost Kevina Duranta, je bil z 28 točkami najučinkovitejši Klay Thompson, Stephen Curry je dosegel točko manj.

Vrhunci četrte tekme:

Ob začetku zadnje četrtine jo je pri Torontu skupil Fred VanVleet, ki je ob nesrečnem srečanju in udarcu s komolcem v obraz Shauna Livingstona tekmo zapustil z rano pod desnim očesom. Kot so sporočili, je Američan prejel sedem šivov, izgubil pa je tudi zob.

Nesrečni dogodek v zadnji četrtini:

Fred VanVleet headed back to the locker room after catching an elbow in the face from Shaun Livingston. pic.twitter.com/2zGmH8nQiR — SportsCenter (@SportsCenter) June 8, 2019

It looks like there was a tooth on the court after VanVleet headed back to the locker room 🧐 pic.twitter.com/jcWA1dXHsb — ESPN (@espn) June 8, 2019

Golden State, ki brani naslov prvakov, se je znašel v nezavidljivem položaju. Če gre verjeti preteklim izkušnjam, imajo Warriors izjemno malo možnosti, da se znova vmešajo v boj za naslov prvakov. Do zdaj se je namreč le ena ekipa vrnila po zaostanku z 1:3 v zmagah, in tega se izjemno dobro spomnijo prav košarkarji Golden Stata, ki so neslavni scenarij doživeli leta 20016, ko jih je ob vodstvu s 3:1 v zmagah, na koncu porazil Cleveland, ki je nanizal tri zaporedne uspehe.

Veselje navijačev v Torontu:

The @Raptors fans in Toronto are loving life right now. pic.twitter.com/WcpRCyJBrH — TSN (@TSN_Sports) June 8, 2019

Naslednja in morda tudi že zadnja tekma v finalni seriji bo v noči na torek po slovenskem času.

Liga NBA, finale, 7. junij

