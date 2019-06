Carter se bo vpisal v zgodovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Še eno sezono," je nadaljevanje kariere in zadnji košarkarski ples napovedal 42-letni Vince Carter, ki bo tako postal prvi igralec v zgodovini lige NBA s kar 22 sezonami.

Ko sta se v iztekajoči se sezoni lige NBA srečala Atlanta in Dallas, sta se v središču pozornosti znašla košarkarja, ki sta bila daleč od najboljših strelcev. Dirk Nowitzki in Vince Carter. Košarkarja, ki sta v najmočnejši ligi na svetu nanizala 21 sezon. Na tej lestvici jima družbo delajo še Kevin Garnett, Robert Parish in Kevin Wills.

Za legendarnega Nemca se je vedelo, da je to njegova poslovilna sezona v ligi. Carter pa … "Še eno leto. Zadnje. Zanesljivo," je v pogovorni oddaji, ki jo vodi Rachel Nichols, dejal zlati olimpijec, ki nosi dres Atlante. Pred tem je bil član Sacramenta, Memphisa, Dallasa, Phoenixa, Orlanda, New Jerseyja in kot "air Canada" na začetku tekmovalne kariere tudi Toronta, torej letošnjega finalista.

Januarja bo dopolnil 43 let, s čimer ne bo najstarejši igralec v zgodovini lige (Nat Hickey je v ligi dočakal 45 let). Bo pa zato prvi v zgodovini s kar 22 sezonami v ligi. Nikoli ni bil prvak, je pa zato zbral osem nastopov na tekmah zvezd.

"Še vedno uživam. Rad imam to igro. Rad se srečujem z dolgoletnimi tekmeci," pravi 198 centimetrov visoki floridski košarkar, katerega povprečje je v najboljši sezoni znašalo skoraj 28 točk na tekmo. V sezoni 2018/19 pa je dosegal 7,4 točke.