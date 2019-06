Prvaki spet v težavah: izjemni Curry ni mogel sam #video

V finalu lige NBA spet vodijo (2:1) košarkarji Toronto Raptors, ki so na gostovanju v Oaklandu v Kaliforniji s 123:109 premagali zelo oslabljene branilce naslova, Golden State Warriors. Stehen Curry je dosegel kar 47 točk (8 skokov, 7 asistenc), a tudi to bilo premalo za ekipo Raptorjev, ki zdaj spet vodi v finalni seriji.

Branilci naslova na tretji tekmi niso mogli računati na poškodovanega prvega zvezdnika Kevina Duranta, Kevona Looneyja in Klayja Thompsona, pri Torontu pa je bil najbolj razpoložen Kawhi Leonard, ki je dosegel 30 točk. Izkazala sta se tudi Kyle Lowry s 23 točkami in Danny Green z 18. Nekdanji član Uniona Olimpije je dosegel kar šest trojk in bil eden najzaslužnejših za zmago Raptorjev.

''Oče mi je vedno dejal, da statistika ni pomembna, šteje le končni rezultat," je novinarjem odgovoril trener Toronta Nick Curse, ko so ga vprašali, kaj meni o skoraj 50 točkah Curryja, "zato ponosno in hvaležno vzamemo zmago."

Vrhunci tretje tekme finala NBA:

Pri domačih sta mejo desetih točk poleg Curryja presegla le še Draymond Green (17) in Andre Igoudala (11), pri gostih pa je bilo teh kar šest. Poleg že zgoraj omenjene trojice so bili to še Pascal Siakam (18), Marc Gasol (17) in Fred VanVleet (11), kar je bilo dovolj za osvojitev Oracle Arene, ki ni padla že vse od 6. aprila. Takrat so prvake presenetili košarkarji LA Clippers.

Toronto vodil celotno srečanje

Gostje iz Toronta so praktično vodili celotno srečanje in domačim že v prvi pobegnili za 12, v drugem so vodili že s 14 točkami in v tretji še z dvema več. Ves čas so imeli vse pod nadzorom in zelo oslabljenim prvakom, ki so tik pred začetkom tretje tekme izgubili še Thompsona, niso pustili dihati.

''Odločili smo se, da ne tvegamo in še poslabšamo poškodbe. Mislim, da je bila odločitev pravilna, ne bi si odpustil, če bi ga igral in še poslabšal njegovo zdravstveno stanje," je razložil trener prvakov, Steve Kerr.

Četrta tekma finala NBA bo v noči na soboto prav tako v Oaklandu.

Liga NBA, finale, 3. tekma:

Preberite še: