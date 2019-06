Prvaki lige NBA z norim preobratom utišali Toronto #video

Branilci naslova v ligi NBA Golden State Warriors so v drugi tekmi finala v gosteh premagali Toronto Raptors (109:104) ter izid v skupnih zmagah izenačili na 1:1. Dvoboj je odločil velik preobrat Bojevnikov na začetku drugega polčasa, ko so prevzeli vodstvo z delnim rezultatom 18:0. Serija se zdaj seli v Kalifornijo.

Po prvem polčasu je bolje kazalo gostiteljem, ki so vodili za pet točk (59:54), a je v uvodnih minutah drugega dela sledil neverjeten niz gostov, s katerim so si odprli pot do dragocene zmage. Čeprav ponovno niso mogli računati na pomoč poškodovanega zvezdnika Kevina Duranta, so tretjo četrtino odprli z delnim rezultatom 18:0, prevzeli vodstvo in ga ohranili do konca. ''Takrat smo izgubili tekmo,'' je priznal košarkar Toronta Kyle Lowry. To je bil preobrat, kakršnega liga NBA v zgodovini finalnih srečanj na začetku drugega polčasa ne pomni.

Vrhunci druge tekme finala v Torontu:

Dvorana Scotiabank Arena je vseeno ponovno spremljala razburljivo končnico. Gostitelji se niso predajali, ampak se po delnem nizu 10:0 v zadnji minuti povsem približali Golden Statu. Po trojki nekdanjega košarkarja Olimpije Dannyja Greena so zaostajali le še za dve točki, a se je nato na drugi strani izkazal Andre Iguodala in sedem sekund pred koncem zadel zlata vredno trojko za končnih 109:104.

Po Durantu sta se poškodovala še Thompson in Looney

Klay Thompson je bil kljub poškodbi prvi strelec Golden Stata. Foto: Reuters Pri Torontu je še enkrat več izstopal Kawhi Leonard (34 točk in 14 skokov). Bil je prvi strelec dvoboja, pri gostih pa je največ točk dosegel Klay Thompson (25 točk). Vse je dal v uvodnih treh četrtinah. Ni mogel odigrati dvoboja do konca, saj je staknil poškodbo stegenske mišice in izpustil zadnjo četrtino. Dve točki manj je prispeval prvi ostrostrelec prvakov lige NBA Stephen Curry (23). Draymond Green je za eno asistenco zgrešil trojni dvojček (17 točk, 10 skokov in 9 asistenc), z dvojim dvojčkom se je izkazal tudi DeMarcus Cousins (11 točk in 10 skokov), ki se je vrnil v začetno peterko.

Seznam poškodovanih igralcev se je na dvoboju v Torontu nevarno povečal. Durant ni kandidiral za tekmo že sedmič zapored, poleg Thompsona pa zaradi poškodbe dvoboja na parketu ni končal tudi rezervni center Kevon Looney. Zaradi poškodbe rame je izpustil celoten drugi polčas in spravil v težave že tako oslabljeno zasedbo branilcev naslova.

Liga NBA, finale, 2. tekma:

