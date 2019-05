Toronto bi pisal zgodovino, Golden State nadaljeval dinastijo

Čast prvih dveh tekem in prednost domače dvorane v morebitni sedmi bo imel Toronto, ki je leta 1946 gostil prvo tekmo v ligi NBA, zdaj pa bo postal še prvo mesto izven ZDA, ki bo gostilo finale te lige.

Toronto, ki je redni del končal na drugem mestu na vzhodu z zgolj zmago več kot Golden State, vodilni na zahodu, živi za veliki finale lige NBA in pričakuje, da bo na krilih Kawhija Leonarda prekinil niz Warriors, ki lahko s tretjim zaporednim naslovom izenačijo dosežek Los Angeles Lakers iz začetka tega stoletja oziroma se približajo dinastiji Boston Celtics, ki se je med leti 1957 do 1966 desetkrat zapored uvrstila v finale. Za Golden State je to peti zaporedni finale, štiri naslove v petih letih pa je nazadnje osvojil Boston 1969.

Tako Toronto kot Golden State se v finale podajata po nizu zmag. Raptors so po zaostanku 0:2 v konferenčnem finalu proti Milwaukeeju zabeležili štiri zaporedne uspehe, Warriors pa so dobili zadnji dve tekmi s Houstonom in 'pometli' 4:0 s Portlandom.

Kevin Durant bo izpustil prvo tekmo, Kawhi Leonard je odločen preprečiti niz treh naslov Golden Statea. Foto: Reuters

Durant trenira po prilagojenem programu, vrača se Cousins

Pet od teh zadnjih šestih zmag so zabeležili brez najkoristnejšega igralca (MVP) zadnjih dveh finalov Kevina Duranta, ki zagotovo ne bo razpoložljiv za prvi obračun v Torontu.

"Trenira po prilagojenem programu, kar pomeni, da meče na koš, za težje napore pa še ni pripravljen. Na roko nam gre dejstvo, da imamo do druge tekme še nekaj dni, da ga spravimo v pogon," je o povratku Duranta, ki ima v končnici v povprečje 34,2 točke, povedal trener Steve Kerr. Temu pritrjuje podatek, da je Durant v Toronto pripotoval z ekipo.

Več možnosti za povratek v zasedbo Warriors ima DeMarcus Cousins, ki se je poškodoval že v prvem krogu končnice proti Los Angeles Clippers. "DeMarcus se vrača, a finale ni najboljši trenutek za dvigovanje forme. Verjetno se bom šele v zadnjem trenutku odločil, ali ga bom dal v začetno peterko ali ne," je dodal Kerr.

Prvi dve tekmi bosta na terenu Toronto Raptors. Foto: Reuters

Zvezdnika finala tudi zvezdi prestopnega roka

Ne glede na to, kako se bo končal finale, bo poletje v ligi NBA pestro in zanimivo. Prva glavna zvezdnika finala, Durant in Leonard, bosta tudi glavni zvezdi prestopnega roka, ki se bo začel konec junija. Pred tem, povsem natančno 24. junija, bodo znani še dobitniki nagrad za minulo sezone, med drugimi tudi za novinca leta, kjer je Luki Dončiću edini pravi tekmec Trae Young.

Druga tekma finala bo v noči iz nedelje na ponedeljek (2.00), tretja in četrta sta na sporedu 6. in 8. junija, morebitna zadnja sedma pa je predvidena za 17. junija.

Sezona Zmagovalec Poraženec Izid finala



----------------------------------------------------------------------------------

1946-47 Philadelphia Warriors Chicago Stags 4:1

1947-48 Baltimore Bullets Philadelphia Warriors 4:2

1948-49 Minneapolis Lakers Washington Capitols 4:2

1949-50 Minneapolis Lakers Syracuse Nationals 4:2

1950-51 Rochester Royals New York Knicks 4:3

1951-52 Minneapolis Lakers New York Knicks 4:3

1952-53 Minneapolis Lakers New York Knicks 4:1

1953-54 Minneapolis Lakers Syracuse Nationals 4:3

1954-55 Syracuse Nationals Fort Wayne Pistons 4:3

1955-56 Philadelphia Warriors Fort Wayne Pistons 4:1

1956-57 Boston Celtics St. Louis Hawks 4:3

1957-58 St. Louis Hawks Boston Celtics 4:2

1958-59 Boston Celtics Minneapolis Lakers 4:0

1959-60 Boston Celtics St. Louis Hawks 4:3

1960-61 Boston Celtics St. Louis Hawks 4:1

1961-62 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:3

1962-63 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:2

1963-64 Boston Celtics San Francisco Warriors 4:1

1964-65 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:1

1965-66 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:3

1966-67 Philadelphia 76ers San Francisco Warriors 4:2

1967-68 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:2

1968-69 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:3

1969-70 New York Knicks Los Angeles Lakers 4:3

1970-71 Milwaukee Bucks Baltimore Bullets 4:0

1971-72 Los Angeles Lakers New York Knicks 4:1

1972-73 New York Knicks Los Angeles Lakers 4:1

1973-74 Boston Celtics Milwaukee Bucks 4:3

1974-75 Golden State Warriors Washington Bullets 4:0

1975-76 Boston Celtics Phoenix Suns 4:2

1976-77 Portland Trail Blazers Philadelphia 76ers 4:2

1977-78 Washington Bullets Seattle Supersonics 4:3

1978-79 Seattle Supersonics Washington Bullets 4:1

1979-80 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 4:2

1980-81 Boston Celtics Houston Rockets 4:2

1981-82 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 4:2

1982-83 Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers 4:0

1983-84 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:3

1984-85 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4:2

1985-86 Boston Celtics Houston Rockets 4:2

1986-87 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4:2

1987-88 Los Angeles Lakers Detroit Pistons 4:3

1988-89 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 4:0

1989-90 Detroit Pistons Portland Trail Blazers 4:1

1990-91 Chicago Bulls Los Angeles Lakers 4:1

1991-92 Chicago Bulls Portland Trail Blazers 4:2

1992-93 Chicago Bulls Phoenix Suns 4:2

1993-94 Houston Rockets New York Knicks 4:3

1994-95 Houston Rockets Orlando Magic 4:0

1995-96 Chicago Bulls Seattle Supersonics 4:2

1996-97 Chicago Bulls Utah Jazz 4:2

1997-98 Chicago Bulls Utah Jazz 4:2

1998-99 San Antonio Spurs New York Knicks 4:1

1999-00 Los Angeles Lakers Indiana Pacers 4:2

2000-01 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 4:1

2001-02 Los Angeles Lakers New Jersey Nets 4:0

2002-03 San Antonio Spurs New Jersey Nets 4:2

2003-04 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 4:1

2004-05 San Antonio Spurs Detroit Pistons 4:3

2005-06 Miami Heat Dallas Mavericks 4:2

2006-07 San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers 4:0

2007-08 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:2

2008-09 Los Angeles Lakers Orlando Magic 4:1

2009-10 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4:3

2010-11 Dallas Mavericks Miami Heat 4:2

2011-12 Miami Heat Oklahoma City Thunder 4:1

2012-13 Miami Heat San Antonio Spurs 4:3

2013-14 San Antonio Spurs Miami Heat 4:1

2014-15 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:2

2015-16 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 4:3

2016-17 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:1

2017-18 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:0



