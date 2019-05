Golden State ne bo mogel računati na velikega zvezdnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški košarkarski zvezdnik Kevin Durant, ki je v povprečju dosegal po 34,2 točke v končnici, je moral peto tekmo dvoboja s Houstonom v konferenčnem polfinalu zahoda predčasno končati v tretji četrtini, ko je začutil bolečine v mečni mišici. Od takrat še ni zaigral.

Golden State je brez Duranta v svojih vrstah zmagal na zadnjih petih tekmah. Bojevniki so s 4:2 v zmagah izločili najprej Houston, nato pa brez izgubljene tekme v finalu zahodne konference še Portland s 4:0. Ob odsotnosti Duranta je vlogo nosilca prevzel Stephen Curry, ki je na zadnjih petih tekmah imel povprečje 36,5 točke.

Ob odsotnosti Kevina Duranta je odgovornost za igro v napadu nase prevzel Stephen Curry. Foto: Reuters

Toronto se bo v svojem prvem velikem finalu, odkar se je pred 24 leti pridružil najmočnejši košarkarski ligi na svetu, pomeril s šestkratnimi prvaki Golden State Warriors.

Tekme finalne serije se bodo tako prvič v zgodovini lige NBA igrale tudi v Kanadi. Prva tekma bo na sporedu v noči na petek v Torontu.

Toronto je za premierni veliki finale v konferenčnem finalu vzhoda izločil Milwaukee Bucks s 4:2 v zmagah. Pred tem so bili boljši od Philadelphie in Orlanda. Golden State je na poti do velikega finala v prvem krogu končnice izločil še Los Angeles Clippers.