Veliki preobrat Toronta za zgodovinsko uvrstitev v finale #video

Sobotni večer v ligi NBA je dal še drugega finalista najkakovostnejšega košarkarskega klubskega tekmovanja na svetu. Košarkarji Toronto Raptors so pred domačimi gledalci še četrtič zapored ugnali Milwaukee Bucks (100:94) in slavili s 4:2 v zmagah, potem ko so zaostajali že z 0:2. Raptors so se v finalu pridružili branilcem naslova Golden State Warriors. Finalna serija se bo pričela v noči na petek.

Košarkarji Toronta so na šesti tekmi finala vzhodne konference proti Milwaukeeju zabeležili še četrto zaporedno zmago. Bucks so odlično odprli tekmo, prvo četrtino so dobili z 31:18, ob polčasu so vodili za sedem, dobri dve minuti pred koncem tretjega dela pa so gostje po dveh zadetih prostih metih Ersana Ilyasove povedli s +15 in vse je kazalo, da se bo finalna serija vzhoda odločala na sedmi tekmi. A Raptors so hitro odgovorili, do konca tretje četrtine so prednost gostov stopili na pet točk, slabih deset minut do konca pa so, prvič po nekaj uvodnih minutah uvodne četrtine, znova povedli (80:78). Torontu je uspel delni izid 26:3 (87:79), a so gostje znova odgovorili, pol minute do konca so se približali na tri točke zaostanka (97:94), a do konca tekme niso več zadeli.

Vrhunci tekme v Torontu:

Bucks, ki so bili najboljša ekipa rednega dela, so v konferenčnem finalu vodili že z 2:0, bili pa so tudi na dobri poti, da zmagajo tudi tretjo tekmo, ki so jo nato Raptors dobili po dveh podaljških. Milwaukee je ostal brez nastopa v velikem finalu, kjer je nazadnje igral leta 1974.

Na drugi strani se Toronto veseli zgodovinske prve uvrstitve v finale. Prvi igralec srečanja je bil Kawhi Leonard, ki je z zadnjim zadetim prostim metom tudi potrdil zmago domačih. Ustavil se je pri 27 točkah (met iz igre 9/22), 17 skokih in sedmih podajah. Pascal Siakam je dosegel 18 točk. Pri Milwaukeeju je bil najučinkovitejši Giannis Antetokounmpo, ki je dosegel dvojni dvojček (21 točk, 11 skokov, met iz igre 7/18), a to ni bilo dovolj za uspeh gostov. Brook Lopez je vknjižil 18 točk in devet skokov.

Veselje ob uvrstitvi v finale:

Rajanje navijačev na ulicah Toronta:

Finalna serija se bo začela v noči na petek, Toronto pa že pričakujejo branilci naslova Golden State Wariorrs, ki so v konferenčnem finalu s 4:0 odpihnili Portland. Bojevniki bodo napadali tretji zaporedni naslov prvakov NBA, Toronto pa svojega prvega.

Liga NBA, konferenčni finale, 25. maj

Konferenčni finale, izidi v zmagah Zahodna konferenca: Golden State Warriors : Portland Trail Blazers 4:0 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks : Toronto Raptors 2:4 Igrali so na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

