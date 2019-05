Preplah v Milwaukeeju, vroči Kawhi Leonard ruši vse pred seboj #video

Košarkarji Toronta so na krilih Kawhija Leonarda poskrbeli za veliko zmago, s katero so si odprli vrata velikega finala lige NBA. V peti tekmi konferenčnega finala na vzhodu, polni preobratov, so v gosteh ugnali Milwaukee (105:99) in s tretjo zaporedno zmago prevzeli vodstvo v skupnih zmagah s 3:2. Za dodatne skrbi pri poražencih je poskrbela poškodba prvega asa Giannisa Antetokounmpoja. Zmagovalec obračuna na vzhodu se bo v finalu spopadel z branilcem naslova Golden State Warriors.

Če se je konferenčni finale na vzhodu začel po željah Milwaukeeja, najboljšega moštva v rednem delu lige NBA, pa je nadaljevanje ponudilo povsem drugačen razplet. Bucks so uvodni domači tekmi dobili, povedli z 2:0, nato pa je Toronto z ogromnimi težavami vrnil udarec in izenačil rezultat v zmagah na 2:2.

Vroča serija se je preselila v Milwaukee, kjer so domači navijači v dvorani Fiserv Forum pričakovali nadaljevanje niza. Tokrat so se ušteli. Toronto je prekrižal načrte favoritu (105:99) in si zagotovil imenitno priložnost za napredovanje v veliki finale, saj bo v noči na nedeljo na domačem parketu lovil četrto zaporedno zmago in največji podvig v zgodovini kluba.

Vrhunci dvoboja v Milwaukeeju:

Leonard najboljši takrat, ko je bilo najbolj potrebno

Kawhi Leonard (desno) je bil v zadnji četrtini neustavljiv, Giannis Antetokounmpo pa si je zvil gleženj. Foto: Reuters Toronto je do zlata vredne gostujoče zmage popeljal prvi zvezdnik Kawhi Leonard. Dosegel je 35 točk, od tega kar 15 v zadnji četrtini, ko se je lomil dvoboj. Tekma je ponudila številne preobrate. Gostitelji so začeli odločno in povedli z 18:4, a so Kanadčani vrnili udarec in sredi druge četrtine povedli z 38:34. Končnica prvega polčasa je ponudila enakopraven boj, na odmor pa so s tesno prednostjo +3 odšli domači. Tudi v drugi del so vstopili zelo razigrano. Kmalu se je na semaforju zasvetil rezultat 64:51.

Velika prednost se je nato iz minute v minuto topila. Le nekaj minut v zadnji četrtini je bilo potrebnih, pa so znova povedli Raptors. Po že šesti od sedmih trojk Freda VanVleeta so tako prešli v vodstvo z 79:78, nato pa po fantastičnem nizu, dveh zaporednih trojkah Leonarda, vodili že z 89:81. Prvi nosilci se niso predali, sledilo je izenačenje na 93:93, v zadnjih minutah, ko na parketu ni bilo Giannisa Antetokounmpoja- ta si je poškodoval gleženj -, pa so ponovno zagospodarili gostje in si ustvarili neulovljivo prednost. Na koncu so zmagali s 105:99 in v skupnih zmagah povedli s 3:2.

Kdo je dosegel največ točk?

Pri zmagovalcih sta poleg Leonarda, ki je 35 točkam dodal devet asistenc in sedem skokov, ter VanVleeta v napadu izstopala še Kyle Lowry (17 točk, 7 skokov in 6 asistenc) in Pascal Siakam (14 točk, 13 skokov).

Grški as Antetokounmpo je dvoboj končal pri 24 točkah (6 skokov in asistenc), Eric Bledsoe jih je dodal 20, Malcolm Brogdon 18 (11 skokov in 6 asistenc), Brook Lopez 16 (8 skokov), Khrisu Middletonu pa so zmanjkale štiri točke do trojnega dvojčka (6 točk, 10 skokov, 10 asistenc).

Po rojstvu sina zadeva kot prerojen Rezervist Fred VanVleet je pred rojstvom sina Freda Jr. (ponedeljek) v končnici trojke metal 8/41, na zadnjih dveh tekmah pa neverjetnih 10/12. V četrtek je v Milwaukeeju zadel sedem od devetih poskusov in z 21 točkami prispeval pomemben delež k zmagi v gosteh. Shoutout to Fred Sr & Fred Jr! @FredVanVleet | #WeTheNorth pic.twitter.com/cOI2hPYdoT — Toronto Raptors (@Raptors) May 24, 2019

Leonard stisnil zobe in se vpisal v zgodovino

Milwaukee je prvič v tej sezoni izgubil tri tekme zapored, prvič po 33 tekmah pa je tudi izgubil dvoboj, v katerega je v zadnjo četrtino vstopil z vodstvom. Kawhi Leonard je stisnil zobe. Na tretji in četrti tekmi konferenčnega finala ni skrival bolečin v desni nogi in večkrat zašepal. Z omenjeno nogo je imel težave že v prejšnji sezoni kot član San Antonia.

Kawhi Leonard is the 6th player in postseason history with at least 7 35-point games prior to the NBA Finals, joining Elgin Baylor (1961), Bernard King (1984), Michael Jordan (1989, 1990, 1992), Hakeem Olajuwon (1995), and LeBron James (2009, 2017, 2018)! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/b0AXNGOVgw — NBA.com/Stats (@nbastats) May 24, 2019

Zaradi poškodbe mišice se je lani zgodila tudi menjava med Ostrogami in Torontom, 27-letni Leonard pa se je v zameno za DeMarja DeRozana preselil v Kanado. Toronto je takrat tvegal s poslom, zdaj pa je na pragu največjega uspeha, preboja v veliki finale lige NBA, kjer tekmeca čaka branilec naslova Golden State Warriors.

Leonard v tej končnici povprečno na tekmo dosega 31,4 točke, hkrati pa navdušuje z igro v obrambi. Postal je šele šesti košarkar v zgodovini končnice lige NBA, ki je pred velikim finalom vsaj sedemkrat presegel mejo 35 točk. Takšen podvig so dosegli le še Elgin Baylor (1961), Bernard King (1984), Michael Jordan (1989, 1990, 1992), Hakeem Olajuwon (1995) in LeBron James (2009, 2017, 2018).

Liga NBA, konferenčni finale, 23. maj

Konferenčni finale, izidi v zmagah Zahodna konferenca: Golden State Warriors : Portland Trail Blazers 4:0 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 2:3 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

