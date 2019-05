Dončić na pragu prestižne nagrade, najboljši v ligi pa so …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stephen Curry, Paul George, Nikola Jokić in s stoodstotnim glasovalnim izkupičkom še Giannis Antetokoumpo ter James Harden so bili izbrani v prvo peterko lige NBA za iztekajočo se sezono lige NBA.

Medtem ko Golden State po zahodni metli proti Portlandu še čaka na tekmeca v velikem finalu severnoameriške poklicne lige NBA (v vzhodnem finalu, kjer moči merita Milwaukee Bucks in Toronto Raptors, je rezultat 2:2), pa je znanih tudi 15 članov prvih treh peterk.

Osrednja kandidata za najkoristnejšega igralca lige Giannis Antetokounmpo in James Harden sta v glasovanju prejela prav vse možne glasove. V prvi peterki jima družbo delajo še Stephen Curry, Paul George in Nikola Jokić.

Drugo peterko lige sestavljajo Joel Embiid, Kevin Durant, Damian Lillard, Kawhi Leonard in Kyrie Irving. V tretjo peterko, v kateri je bil pred petimi leti tudi Goran Dragić, pa so bili izbrani Russell Westbrook, Blake Griffin, LeBron James, Rudy Gobert in Kemba Walke.

Prvi zvezdnik slovenske košarke in član prve peterke novincev Luka Dončić je v glasovanju med krilnimi igralci, ki se niso uvrstili v nobeno od prvih treh peterk, zasedel četrto mesto. Ljubljančan pa medtem ostaja tudi glavni favorit za novinca leta. Ali bo prejel prestižno priznanje, bo znano 24. junija.