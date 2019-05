Dončić v pričakovanju zvezde?

Tiste najboljše ekipe v ligi NBA so še v pogonu in osredotočene na lov za naslovom prvaka, večina pa ima misli usmerjene v novo sezono in sestavo ekip. Tudi pri Dallas Mavericks Luke Dončića, kjer bodo imeli, kot kaže, veliko manevrskega prostora pri nakupu zveneče okrepitve.

Čeprav je pred dnevi Dwight Powell naznanil, da ne bo izkoristil zadnjega leta pogodbe, ki bi mu navrgla 10 milijonov dolarjev (9 milijonov evrov), ampak se je odločil, da odide na tržnico, so v ZDA prepričani, da bo ostal pri Dallas Mavericks, s katerim bi sklenil novo pogodbo za približno tri leta.

Da ga Telički mislijo zadržati in da tudi sam želi ostati v klubu Luke Dončića, nam pove podatek, da je bil nedavno z glavnim trenerjem Rickom Carlislejem v Sloveniji na obisku pri slovenskem čudežnem dečku.

Smola na naboru, vse upe polagajo na tržnico

Kristaps Porzingis in Luka Dončić bosta udarni dvojec Dallasa. Foto: Reuters Sicer pa imajo pri Dallasu le s šestimi košarkarji dogovorjeno pogodbo za naslednjo sezono (Dončić, Tim Hardaway, Courtney Lee, Justin Jackson, Jalen Brunson in Ryan Broekhoff). A se bodo zagotovo dogovorili tudi s Kristapsom Porzignisom in Powllom. Sicer so bili lani v ekipi še J. J. Barea, Devin Harris, Trey Burke, Dorian Finley-Smith, Maxi Kleber in Kostas Antetokounmpo.

Kako bodo vodilni pri Dallasu manevrirali glede na kup novih obrazov, še ni jasno. Se pa v javnosti pojavljajo številne govorice, kam bi lahko bile uperjene njihove puščice.

Klub želi stopiti na pota stare slave, ko je bil konkurenčen v ligi za višje domete. Velika želja je, da bi se spet ponovilo leto 2011, ko so na krilih Dirka Nowitzkega postali prvaki lige NBA.

V teksaškem klubu so imeli smolo pri žrebu vrstnega reda za letošnji nabor novincev, zato bodo vse upe položili v tržnico, ki se bo odprla 30. junija. Prostora za nakup novih košarkarjev naj bi imeli med 26 in 34 milijonov evrov.

Durant, Thompson, Walker, Butler ...

Kdo si ne bi želel imeti v svojih vrstah Kevina Duranta? Foto: Reuters Če se bodo odločili, da ne potrebujejo Courtneyja Leeja, bi se jim lahko sprostilo dodatnih osem milijonov evrov. Predsednik Donnie Nelson je poudaril, da bo lahko klub pripeljal eno zvenečo okrepitev ali dva do tri košarkarje s približno enako plačo.

Jimmy Butler (Philadelphia) je eden izmed teh, na katerega bi lahko vrgli lovke. A potrebuje žogo v svojih rokah. In njo potrebuje tudi Dončić. V končnici proti Torontu je eden boljših posameznikov Philadelphie, povrhu pa je dober strelec.

Med ostrostrelce spada tudi Klay Thomspon, ki se z Golden State Warriors približuje novemu naslovu prvaka. A bi bil bolj zanimiv Kevin Durant, ki bi ga imel v svojih vrstah prav vsak trener. Z njim pa je ekipa nemudoma v igri za najvišje domete. V ZDA poudarjajo, da bi bil Thompson odlični partner z Dončićem, saj zna slovenski košarkar odpreti prostor soigralcem, kar bi Thompson s svojo natančno roko lahko dodobra izkoristil.

Veliko se je v preteklosti govorili o Kembi Walkerju, najboljšem posamezniku Charlotte Hornets. On je prav tako košarkar, ki ima pogosto žogo v svoji posesti.

Barkley: Naveza Dončić - Porzingis je prava

Barkley verjame, da je Dallas naredil dober posel, potem ko je v svoje vrste zvabil Dončića in Porzingisa. Foto: Reuters Mnogi so mnenja, da bi bil dobra okrepitev tudi izkušeni Danny Green, ki je v času premora lige NBA leta 2011 igral tudi v Sloveniji pri Olimpiji pod taktirko Saša Filipovskega. Ima pa tudi izkušnje z osvajanjem naslova prvaka s San Antoniom.

Ne glede na to, kdo bo prišel v Dallas, pa je jasno, da bo imel klub v bodoče v Dončiću in Porzingisu napadalen tandem, ki bo strah in trepet obrambam ekip v ligi NBA. Legendarni Charles Barkley je ponazoril, kaj si lahko navijači Dallasa obetajo: "Dallas ima z njima dobre možnosti, a mislim, da potrebuje še enega košarkarja. Enega res dobrega. Ko smo nazadnje videli Porzingisa pred poškodbo, smo govorili, da bo zvezda lige NBA. Dončić bo verjetno postal novinec leta. Zasluži si. Všeč mi je, kar so naredili Mark Cuban in preostali v klubu. Zares. Da imajo v svojih vrstah dva takšna mlada perspektivna košarkarja, je velika reč. Dobro delo so opravili."