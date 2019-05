Izjemni Luka Dončić brez pravega "oponašalca"

Goga Bitadze je že pred časom postal najboljši mladi košarkar evrolige, a je bil s svojo Budućnostjo daleč od končnice. Brez zaključnega dela sezone je ostal tudi branilec Milana Mike James, ki se lahko pohvali z najboljšim povprečnim statističnim indeksom sezone. Ljubljanski znanec Jan Vesely, ki se je kalil pri Slovanu, je bil na zaključnem turnirju izbran za najkoristnejšega košarkarja sezone. Njegov Fenerbahče je obstal v polfinalu. MVP finalnega turnirja pa je na koncu postal Will Clyburn, katerega CSKA se je še osmič zavihtel na evropski prestol. Omenjeni štirje košarkarji so torej skupaj dosegli tisto, kar je v pretekli sezoni uspelo enemu košarkarju – Luki Dončiću. A ljubljanski zvezdnik jo je medtem že popihal v ligo NBA, tako da svojemu Realu ni mogel pomagati pri branjenju lovorike. Španci so bili v tej nameri neuspešni. Že v polfinalu jih je zaustavil CSKA, ki je bil nato zmagovit tudi v nedeljskem finalu.

Luka Dončić je lani osvojil vse: prvak, član najboljše peterke, MVP sezone, MVP finala in najboljši mladi igralec. Foto: Gulliver/Getty Images

Mat v dveh potezah

CSKA je bil sicer že v rednem delu sezone prepričljiv. Moskovčani so na 30 tekmah vknjižili 24 zmag, nato pa v četrtfinalu izločili Baskonio. Ob koncu preteklega tedna so se vrnili v Vitorio ter ugnali še Real in Anadolu Efes. Proti Špancem so sicer že delovali kot moštvo na kolenih, a so z neverjetno vrnitvijo v zadnji četrtini tehtnico nagnili na svojo stran. V finalu so turškim "pivovarjem" sicer stalno vlivali upanje, a so imeli v resnici vajeti igre stalno čvrsto v svojih rokah. Mat v dveh potezah. "Do izraza je prišla edinstvenost našega kadra, v katerem znajo vsi lastne ambicije podrediti kolektivu. Fantje so bili predani in požrtvovalni," je bil uspeha vesel trener moskovskega velikana Dimitris Itoudis, 48-letni grški strokovnjak, ki velja za učenca košarkarske šole nekdanje Jugoslavije in predvsem trenerskega mačka iz Čačka Željka Obradovića, s katerim je tesno sodeloval pri atenskem Panathinaikosu.

Will Clyburn slavi ob soigralcu Sergio Rodriguez in predsedniku Andreju Vatutinu. Foto: Reuters MVP: Will Clyburn

Če bi prvak postal Anadolu Efes, dvomov o najkoristnejšem košarkarju prav gotovo ne bi bilo. Američan Shane Larkin je namreč Fenerbahčeju v polfinalu natresel 30 točk, finalnemu tekmecu pa le eno manj. CSKA je imel več junakov, predvsem pa je igro gradil na širšem kadru. A na koncu je vendarle nekoliko izstopil 201 centimeter visoki ameriški krilni košarkar Will Clyburn. V finalni tekmi je 20 točkam dodal pet točk in dve asistenci. Ko je prevzel priznanje, ni pozabil na trenerja Itoudisa. "Zaupal mi je in me usmerjal. A na koncu smo za zmago zaslužni vsi. Vedeli smo, kaj delamo. Bili smo zbrani vseh 40 minut finalne tekme. Po sezoni s številnimi vzponi in padci se je na koncu izkazalo, kako pomembno je bilo, da smo verjeli v končni uspeh," je dejal MVP.

Nasvidenje v Parizu? Med zaključnim turnirjem v Vitorii je vodstvo evrolige upihnilo žarek upanja za dodatno mesto v evroligi, ki si ga je obetala liga ABA. Ta ostaja pri enem predstavniku. V sezoni 2019/20 bo to Crvena zvezda, ki bo nastopila v 18-članskem tekmovanju. Odprto pa ostaja vprašanje gostitelja zaključnega turnirja. Potem ko je vseskozi kazalo, da bodo to Atene, utegne zaradi grških denarnih težav priti do zasuka. V košarkarskih kuloarjih se kot glavni kandidat za gostitelja F4 2020 zdaj omenja Pariz.

Obliž na špansko-slovensko rano

V primerjavi z Beogradom 2018 je bilo slovensko zanimanje za zaključni turnir občutno manjše. Tudi izkupiček. Klemen Prepelić je v polfinalu ostal brez mesta v ekipi. V tekmi za tretje mesto, v kateri je Real ugnal Fenerbahče (94:75), pa je v dobrih treh minutah dosegel tri točke. Manjši obliž na špansko rano pa je predstavljal razplet mladinskega turnirja, v finalu katerega je Real ugnal Mego (95:76). Junak zmage je bil 17-letni Mario Nakić, sin nekdanjega člana Krke Iva Nakića, ki je dosegel kar 33 točk. S španskim klubom pa sta se naslova prvaka veselila tudi Slovenca Žiga Samar in Dan Duščak.

Foto: Reuters