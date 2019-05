Efes prvič ali CSKA osmič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zasedba iz Moskve je v prednosti zavoljo kakovostnega in širokega igralskega kadra, predvsem pa zaradi izkušenj na zaključnih turnirjih. Od leta 2001 je manjkala le v Bologni 2002 ter v Barceloni 2011. To je zanjo sedemnajsti zaključni turnir četverice v devetnajstih letih in osmi zaporedni. V tem času je bila trikrat prvak, še trikrat pa je igrala v finalu.

Anadolu Efes je že z uvrstitvijo v finale prišel do največjega uspeha v zgodovini kluba. Dvakrat so že bili udeleženci zaključnih turnirjev, nazadnje 2001, ko so na koncu zasedli tretje mesto, največji uspeh kluba, ki je bil ustanovljen leta 1976, pa je zmaga v pokalu Radivoja Korača 1996.

Na obračunu za tretje mesto (17.30) se bosta na ponovitvi lanskega finala udarila Real Madrid in Fenerbahče.

Evroliga, tekma za 3. mesto in finale:

