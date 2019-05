Huda klofuta za Obradovića in kar dve za Prepeliča

Moskovski CSKA, ki je po tesni končnici s 95:90 premagal Real Madrid, in Anadolu Efes sta finalista letošnjega zaključnega turnirja košarkarske evrolige v Vitorii-Gasteizu v Španiji. Real je branjenje lovorike tako končal v polfinalu, v katerem je nastopil brez pomoči Klemna Prepeliča, ki je ostal na tribuni. Anadolu Efes je v turškem polfinalu visoko z 92:73 premagal Fenerbahče Željka Obradovića. Tekma za tretje mesto in finale bosta na sporedu v nedeljo.

Trener Reala Pablo Laso je pred polfinalom razočaral edinega preostalega slovenskega košarkarja v lovu na evropsko lovoriko v tej sezoni Klemna Prepeliča in enemu izmed zlatih junakov z evropskega prvenstva 2017 sporočil, da v polfinalu nanj ne bo računal. Izkušeni slovenski košarkar si je tako tekmo ogledal s tribun in tam videl dramatičen finiš tekme, v katerem so Madridčani izpustili vodstvo iz rok in končali z branjenjem evropskega naslova, ki so ga lani osvojili na krilih Luke Dončića. Pri Realu je igral Američan s slovenskim potnim listom, ki je Sloveniji pomagal do evropskega naslova, Anthony Randolph, in v 22 minutah dosegel 12 točk, zbral pa tudi pet skokov. Pri zmagovalcih je blestel Nando De Colo, ki je dosegel 23 točk.

Željko Obradović, ki je s Fenerbahčejem lovil svoj deseti naslov evropskega prvaka, je izpadel. Foto: Reuters

Legendarni Srb brez desetega evropskega naslova

Željko Obradović, najuspešnejši evropski košarkarski trener, je ostal brez jubilejnega desetega naslova evropskega prvaka in s Fenerbahčejem proti tekmecu iz turške lige doživel krepko zaušnico. Fenerbahče je dobil prvo četrtino, potem pa so vajeti igre v svoje roke prevzeli košarkarji Anadolu Efesa in ob koncu visoko zmagali. Najbolj razpoložen igralec tekme je bil Shane Larkin, ki je za Anadolu Efes dosegel kar 30 točk, ob tem pa prispeval še sedem skokov in sedem asistenc.

Evroliga, polfinale:

Preberite še: