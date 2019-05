Prepelič razmišlja enako kot leta 2017

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klemen Prepelič bi se rad zapisal v zgodovino in z Real Madridom osvojil evroligo. Foto: Vid Ponikvar

Prvi polfinalni par bosta v Vitorii sestavljala Fenerbahče in Anadolu Efes. Stavnice so na strani prvega, ki je nesporni favorit. Četrtič zapored se bo potegoval za finale, naslov pa je Fenerbahče osvojil leta 2017.

Na zadnjem zaključnem turnirju mu je načrte prekrižal slovenski čudežni deček Luka Dončić. Prekaljeni trener Željko Obradović ima nekaj kadrovskih težav pred obračunom, ki se bo začel ob 18. uri, saj bosta manjkala Lugi Datome in Joffrey Lauvergne.

V drugem polfinalu bodo na delu košarkarji CSKA in Real Madrida (ob 21. uri). Slovenski ljubitelji košarke bodo verjetno večinoma stiskali pesti za člana zlate zasedbe z EuroBasketa 2017. Klemen Prepelič in Anthony Randolph bosta skušala pomagati Realu do enajste lovorike v elitni evroligi.

Hvaležen za vsako priložnost

Anthony Randolph z Realom že ima evroligaško lovoriko. Foto: Vid Ponikvar "Zaključni turnir je velika stvar. V tej sezoni nisem imel veliko priložnosti za igranje, vendar je biti del sistema in na tem vlaku, ki je uspešen zadnja leta, nekaj posebnega. Vesel sem zaradi tega. V Madridu sem srečen. Hvaležen sem za vsako priložnost, ki mi jo trener ponudi. Če lahko pomagam ekipi, je še toliko bolje," je za Eurohoops dejal Prle.

Tudi na evropskem prvenstvu se je podredil ekipi in ji nato večkrat, ko je bilo potrebno, pomagal, da je osvojila zlato medaljo. "Real Madrid je klub, kjer moraš individualne težnje podrediti ekipi. Ta je na prvem mestu. To sem se na naučil na EuroBasketu," o tem, kako razmišlja, pravi Prepelič.

Ali mu bo Pablo Laso namenil priložnost v današnjem polfinalu, bomo videli zvečer. Zagotovo jo bo dobil Randolph, ki mu španski strokovnjak nameni več priložnosti za igro.