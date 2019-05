Slovensko ime na naboru NBA: Krampelj gre do konca

Medtem ko "pobeglemu" zmaju Luki Šamaniću, ki je pred finalom državnega prvenstva zapustil Ljubljano in se nato kljub zahtevi trenerja Jureta Zdovca ni več vrnil v kader Petrola Olimpije, napovedi pred junijskim naborom obetajo izbor pri repu prvega kroga, pa delnice Slovenca Martina Kramplja ne kotirajo tako visoko. Najbolj znane spletne strani, ki se poigravajo s predvidevanji in na prvo mesto postavljajo Ziona Williamsona, 24-letnega Grosupeljčana ne uvrščajo med najboljših 60.

Vseeno nekdanji član Krke, ki je ta mesec diplomiral na univerzi Creighton in se tako poslovil od lige NCAA, vztraja pri sodelovanju na naboru. Svoje prijave ni umaknil. "To so moje sanje. Sledil jim bom," pravi. Obenem je dal jasno vedeti, da se po 20. juniju na bo vrnil v univerzitetne vrste in na podiplomski študij. V prevodu to pomeni, da ga, če ne bo prepričal klubov iz lige NBA, najverjetneje čaka selitev v Evropo.