Norišnica v Kanadi, Toronto slavi premierni naslov prvaka NBA!

Košarkarji Toronto Raptors so na šesti finalni tekmi s 114:100 slavili pri Golden State Warriors in Bojevnikom preprečili tretji zaporedni naslov, sami pa osvojili prvega.

Košarkarji Toronto Raptors so na šesti finalni tekmi s 114:100 slavili pri Golden State Warriors in Bojevnikom preprečili tretji zaporedni naslov, sami pa osvojili prvega. Foto: Reuters

Košarkarji Toronto Raptors so v Oaklandu pri Golden State Warriors po pravi drami slavili s 114:110 in prvič v zgodovini kluba postali prvaki najkakovostnejšega košarkarskega klubskega tekmovanja.

Gledalci v dvorani Oracle Arena v Oaklandu so na šesti in hkrati tudi zadnji tekmi finala lige NBA videli izjemno izenačen obračun zdaj že nekdanjih prvakov Golden State Warriors in novih prvakov Toronto Raptors. Kanadčani, ki so imeli na voljo še drugo zaključno žogico, so sicer v prvi četrtini povedli za devet točk, a so domači, ki jih je močno udarila poškodba zvezdnika Kevina Duranta, še pred koncem uvodnega dela povedli.

Ekipi sta se nato izmenjevali v vodstvu z največ šestimi točkami prednosti. Sledila je infarktna končnica, v kateri gostitelji poskušali na vsak način izsiliti odločilno sedmo tekmo in ohraniti upe na tretji zaporedni naslov, a so jim Kawhi Leonard in druščina to preprečili. Toronto je na koncu na terenu Bojevnikov slavil s 114:110 in slavil premierni naslov prvaka NBA v zgodovini kluba, ki je sploh prvič zaigral v velikem finalu tega tekmovanja.

Košarkarji Toronto Raptors se veselijo prvega naslova prvakov NBA v zgodovini kluba. Foto: Reuters

Leonardu še drugi šampionski prstan in drugi naziv MVP

Za najkoristnejšega igralca je bil pričakovano izbran ključni člen Toronto Leonard, ki se je tokrat ustavil pri 22 točkah. Za 27-letnika je to drugi šampionski prstan, prvega je leta 2014 osvojil s San Antonio Spurs. Takrat je s soigralci zmagoviti trojček preprečil Miami Heat in tudi takrat si je prislužil naziv MVP.

Kawhi Leonard - še drugič v karieri prvak NBA, še drugič v karieri MVP končnice. Foto: Reuters

S 26 točkami sta bila pri zmagovalcih najbolj razpoložena Kyle Lowry in Pascal Siakam. Prvi je dodal še 10 asistenc, drugi 10 skokov. S petimi trojkami in 22 točkami se je izkazal tudi Fred VanVleet. Pri poražencih je največ točk, 30, vpisal Klay Thompson, ki je srečanje končal predčasno. V tretji četrtini si je po uspešno zaključeni akciji poškodoval koleno. Stephen Curry, ki je v odločilnih trenutkih zgrešil trojko, je zbral 21 točk.

Poškodba Klaya Thompsona v tretji četrtini:

Crossing codes again; but concern by video for left MCL injury for Klay Thompson, ACL/meniscus also a possibility considering inwards collapse of knee. Not watching game so unsure of his status since pic.twitter.com/KljqoXnQci — NRL PHYSIO (@nrlphysio) June 14, 2019

Dvojec v družbi Jordana in Pippna

Leonard in Siakam sta v končnici sezone zbrala 1.187 točk in se na drugem mestu izenačila z legendarno dvojico Michael Jordan – Scottie Pippen. Več, 1.222, sta jih leta 2012 dosegla le še LeBron James in Dwayne Wade.

Kawhi Leonard in Pascal Siakam sta v letošnji končnici skupaj zbrala 1.187 točk, kar je druga najvišja številka katerega dvojca v zgodovini. Foto: Reuters

Slavje v slačilnici Raptorsov:

"NHL-ovski scenarij"

Zanimivost letošnjega razpleta NBA in NHL sezone je, da sta v obeh ligah naslov prvaka slavili ekipi, ki še nikoli nista bili na tovrstnem košarkarskem in hokejskem prestolu. Podobno kot Toronto v NBA se je v NHL premiernega Stanleyjevega pokala razveselil St. Louis Blues. Navijači kanadskega moštva so zavzeli ulice in se veselijo izjemnega uspeha svoje ekipe. Foto: Reuters

Navijači Raptorsov so zavzeli ulice Toronta in noreli ob zadnjem pisku sirene. Na svoje ljubljence bodo morali v Kanadi še nekoliko počakati, bo pa proslavljanje s košarkarji v Torontu sledilo kmalu.

Kar je uspelo kanadski košarkarski ekipi, kanadski hokejski ekipi ni že 26 let. Leta 1993 so zadnji naslov v NHL osvojili Montreal Canadiens, Toronto pa daljnega leta 1967.

Liga NBA, finale, 6. tekma:

Preberite še: