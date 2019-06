Dwyane Wade dobitnik nagrade Magica Johnsona

Med finalisti za omenjeno nagrado, ki jo združenje novinarjev podeljuje od leta 2001, so bili še Bradley Beal (Washington Wizards), Rudy Gobert (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) in Nikola Vučević (Orlando Magic).

Wade v svoji zadnji sezoni v ligi NBA ni le blestel na igrišču (15 točk, 4 skoki, 4,2 podaje na tekmo), ampak je, po mnenju združenja košarkarskih novinarjev, obenem "skupaj s trenerjem Erikom Spoelstro in odnosi z javnostmi Miami Heat zgledno sodeloval z novinarji in pomagal ustvariti atmosfero medsebojnega spoštovanja in odprtosti do medijev".

Lanski dobitnik nagrade Magica Johnsona, ta je bil po mnenju združenja ideal v ligi NBA glede sodelovanja z mediji in navijači, je bil DeMar DeRozan, ko je še igral za Toronto Raptors.