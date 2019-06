26 let čakanja ni bilo dovolj: kdaj se bo Stanleyjev pokal spet vrnil v Kanado?

"To nima nobenega smisla. V ligi NHL je 31 moštev, sedem od teh je kanadskih. Kanadsko moštvo bi moralo zmagati vsaka štiri leta in pol," se je po prvem krogu "play-offa" čudil analitik hokejskih tekem na televiziji Sportsnet Brian Burke, nekoč menedžer, predsednik in športni direktor v klubih Calgary Flames, Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks in Vancouver Canucks.

Kanadski NHL sedmerici, ki jo sestavljajo Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Ottawa Senators, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers in Calgary Flames, je spet spodletelo. Zadnja kanadska moštva, ki so zaigrala v finalu lige NHL, so bila Vancouver leta 2011, Ottawa 2007, Edmonton 2006 in Calgary leta 2005, osvojitve znamenitega Stanleyjevega pokala pa so se v Kanadi nazadnje veselili leta 1993, ko je Montreal v finalu s 4:1 v zmagah porazil moštvo Los Angeles Kings, za katerega je takrat igral kanadski hokejski bog Wayne Gretzky.

Končnica polna kanadskih ekip, največji zvezdnik pa v LA-ju

Montreal se je leta 1993 v veliki finale prebil z zmagami v končnici nad Quebeckom (4:2), Buffalom (4:0) in klubom NY Islanders (4:1), v boju za Stanleyjev pokal pa je s 4:1 odpihnil še kalifornijsko zasedbo LA Kings, ki si je s superzvezdnikom Waynom Gretzkyjem sploh prvič v zgodovini franšize priborila nastop v finalu – na poti do finala pa je v končnici porazila Calgary (4:2), Vancouver (4:2) in Toronto (4:3). Kralji so torej takrat čisto vse tekme "play-offa" odigrali proti kanadskim moštvom.

Kako strastno hokej doživljajo kanadski navijači, so podporniki Montreala pokazali po osvojitvi Stanleyjevega pokala, ko so na ulicah tega quebeškega mesta praznovali tako silovito, da so izbruhnili neredi. Objestni navijači so prevračali in zažigali policijske avtomobile, razbijali izložbe trgovin, plenili, zažigali in povzročili za več milijonov kanadskih dolarjev škode.

Red je poskušalo vzpostaviti skoraj tisoč policistov, ki so aretirali 115 ljudi. V neredih je bilo poškodovanih 47 policijskih vozil, osem je bilo popolnoma uničenih, poškodovanih pa je bilo tudi 168 ljudi, od tega 49 policistov.

LA Kingsi so na naslednji finale lige NHL čakali 19 let, tega pa s pomočjo slovenskega asa Anžeta Kopitarja tudi dobili. Kralji so podvig ponovili leta 2014, ko so še drugič dvignili Stanleyjev pokal. Montreal Canadiens pa na naslednjega še vedno čakajo.