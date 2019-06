Teniška smetana na rdečem pesku, ki slavi tragično padlega francoskega heroja

Pomlad v teniškem svetu zaznamujejo dvoboji na rdečem pesku, ki vrhunec dosežejo v poznomajskih dneh na drugem turnirju velike četverice, Roland Garrosu. Pavšalen pogled na naziv častitljivega tekmovanja bi lahko zavedel z razmišljanji, da mu je ime posodil nekdanji odlični francoski teniški igralec, a zgodovina govori povsem drugačno zgodbo.

Kako je OP Francije dobilo ime?

Vse prej kot teniški profesionalec

6. oktobra 1888 se je v Saint-Denis, Réunionu, rodil Eugene Adrien Roland Georges Garros. Čeprav je bil navdušen nad športom, nikoli ni postal teniški profesionalec. Še bliže kot tenis so mu bili nogomet, ragbi in kolesarstvo. S slednjim se je začel ukvarjati po hujši pljučnici, ki jo je staknil v zgodnjih najstniških letih, zdravniki pa so mu za krepitev funkcije dihalnega sistema svetovali vožnjo s kolesom. Tega je vzljubil in na krajši kolesarski poti pobral tudi nekaj lovorik.

Roland Garros se je v letalstvo zaljubil po ogledu letalskega mitinga v okolici Reimsa leta 1909. Sprva se je navduševal nad postavljanjem višinskih rekordov ... Foto: Getty Images

Najprej avtomobili, nato letala ...

A bolj kot kolo so ga zanimale naprave z motorji. V Parizu je uspešno opravil študij poslovnih ved in pri 21 letih ustanovil svoje podjetje, ki se je ukvarjalo s prodajo avtomobilov. Istega leta je spoznal veliko ljubezen. Letalstvo. Dalo mu je ogromno lepih trenutkov, a ga tudi pahnilo v smrt.

Potem ko si je s prijateljem ogledal letalski miting v bližini Reimsa, je bil odločen, da bo tudi sam užival pod oblaki. Zapisi pravijo, da je še istega leta (1909) kupil letalo in se sam naučil leteti, še preden je pridobil ustrezno licenco za pilota.

Pogubna ljubezen

Kaj hitro se je podpisal pod kopico svetovnih višinskih rekordov, septembra 1913 pa kot prvi človek preletel Sredozemsko morje brez postanka. Izziv iz letoviškega mesta Saint-Raphaël na francoski rivieri do tunizijskega Bizerta je trajal osem ur, menda naj bi na cilj prišel z zgolj petimi litri goriva.

... pozneje ga je odneslo v vojaško letalstvo. Foto: Getty Images

Kmalu se je posvetil novim izzivom v letalstvu. Ob izbruhu prve svetovne vojne je postal lovski pilot. Večkrat je omenjen kot pionir prvega za boj sposobnega lovskega letala, ki je nasprotnike "lovil" tako, da je streljal naprej skozi propeler, krake tega pa je posebej zaščitil.

Še preden mu je uspelo uničiti napredno letalo, pristal v ujetništvu

Aprila 1915 je v nekaj dneh sestrelil štiri nemška letala, a jo nato skupil tudi sam. Njegovo letalo so v zraku načeli Nemci, Garros je bil prisiljen zasilno pristati. Še preden bi lahko uničil svoje napredno letalo in "skril" novo tehniko pred Nemci, so ga zajeli sovražniki in njegove ideje uporabili pri predelavi svojih letal, podporočnika pa zaprli.

Tri leta je preživel v ujetništvu, nato pa mu je s prijateljem, domnevno sta bila oblečena v nemška častnika, in z navodili, ki so mu jih iz Francije poslali skrite v teniškem loparju, uspelo pobegniti. Le dan pred 30. rojstnim dnem in nekaj tednov pred koncem vojne ga je ubil nemški vojni pilot, ki je upravljal letalo, oblikovano po Garrosovih idejah. Foto: Wikimedia Commons

Usodni 5. oktober

Pred Davisovim pokalom leta 1928, na katerem so Francozi branili naslov, so francoski teniški zvezi poklonili tri hektarje zemljišča. Edini pogoj je bil, da se bo štadion imenoval po padlem heroju. Foto: Reuters Po precej filmskem pobegu se je vrnil v domovino, kjer je bil, čeprav so ga v ujetništvu načele zdravstvene težave, predvsem z očmi, odločen, da se vrne v boj. Njegova vztrajnost in pogum sta bila naposled usodna.

Le dan pred 30. rojstnim dnem in nekaj tednov pred koncem vojne je umrl nad Ardeni. Njegovo letalo naj bi sestrelil nemški lovec, letalo pa naj bi bilo oblikovano prav na podlagi Garrosovih naprednih idej.

Vojni heroj, prvi letalski as, pionir ...

Čeprav naj bi sestrelil "le" štiri sovražnikova letala, velja za prvega letalskega asa. S to besedno zvezo so sicer označevali vojaške pilote, ki so na delu sestrelili vsaj pet letal. V Franciji se ga spominjajo kot heroja prve svetovne vojne in letalskega pionirja, ki je znal negovati prijateljske odnose z ljudmi na visokih položajih. Ti so poskrbeli, da je njegovo ime še danes močno prisotno.

Potem ko so štirje teniški mušketirji René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet in Jacques Brugnonleta leta 1927 v ZDA osvojili Davis Cup, so naslednje leto naslov branili doma. Domači teniški zvezi so za potrebe gostiteljstva tega turnirja ponudili tri hektarje zemljišča, poklonil ji ga je ragbi klub Stade de France.

Najbolj trofejna zbirka Roland Garrosa je v lasti Rafaela Nadala. Španec je na pariškem pesku slavil že 11-krat. Foto: Reuters

Edina zahteva predsednika štadiona Emila Lesieura, nekdanjega Garrosovega sošolca, prav tako vojnega pilota, je bila, da novi štadion poimenujejo po padlem vojnem heroju. Vse od takrat boji za OP Francije potekajo na tem prizorišču.

Največ veselja je ta dal Rafaelu Nadalu, ki lovi rekordni, 12. naslov na tem tekmovanju.

V ženski konkurenci lovoriko brani Simona Halep. Foto: Getty Images

Preberite še: