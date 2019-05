Edmonton Oilers imajo novega trenerja

Ken Hitchcock je novembra zamenjal Todda McLellana. Naftarji pod vodstvom Hitchcocka niso napredovali, temveč so nazadovali in so še dvanajstič v zadnjih trinajstih sezonah ostali brez končnice. Petkratni zmagovalci Stanleyjevega pokala so zadnjo najprestižnejšo hokejsko klubsko lovoriko na svetu osvojili v sezoni 1989/90.

Dave Tippett je v sezoni 2011/12 kojote iz Arizone popeljal v konferenčni finale. Pred tem je nekdanji kanadski reprezentant kot glavni trener ekipo Dallas Stars popeljal petkrat v končnico.

Hokejisti Edmontona so v končnici ligi NHL v zadnjih 13 letih zaigrali le enkrat. Foto: Reuters

Tippett ima bogate igralske izkušnje od od 1983 do 1994 je igral v ligi NHL, med drugim za Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers in Washington Capitals. Kot trener je bil tudi od 1999 do 2002 pomočnik glavnega trenerja moštva Los Angeles Kings, za katerega igra slovenski as Anže Kopitar.

Leta 2010 je za svoje delo s Coyotes iz Arizone osvojil nagrado najboljšega trenerja lige NHL Jack Adams Award. Kanadčana so v Edmontonu že predstavili kot novega trenerja.