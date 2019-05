Dišalo po novi izjemni senzaciji, nato se je Boston le prebudil #video

Moštvo Boston Bruins je v prvem srečanju finalne serije lige NHL izkoristilo prednost domačega ledu in premagalo St. Louis Blues s 4:2. Gostje so na začetku druge tretjine povedli z 2:0, zadišalo je po novi senzaciji, nato pa je Boston s silovitim preobratom navijače v dvorani TD Garden dvignil na noge in naredil pomemben uvodni korak k osvojitvi Stanleyjevega pokala.

Boston je korak bližje izjemnemu podvigu. Če bi Bruins osvojili Stanleyjev pokal, bi postal prvo mesto po 83 letih z aktualnimi prvaki v severnoameriških ligah v hokeju, bejzbolu (Boston Red Socks) in ameriškem nogometu (New England Patriots). Velja za favorita na stavnicah v boju dveh izjemno fizičnih moštev, to pa je dokazal tudi na prvi tekmi, ko je izkoristil prednost domačega ledu in zmagal s 4:2.

Vrhunci prvega finalnega dvoboja v Bostonu:

Prvo dejanje velikega finala se ni začelo po načrtih gostiteljev. Brayden Schenn je v osmi minuti popeljal goste iz St. Louisa, nato je ostal rezultat nespremenjen do konca uvodne tretjine. Le minuta pa je bila potrebna, da so Blues podvojili vodstvo in spravili favorite finala v še večje težave. Vladimir Tarasenko je zatresel mrežo Bostona na začetku 22. minute, dišalo je po velikem presenečenju.

Takrat pa so se gostitelji le prebudili in priredili veličasten preobrat. Le 76 sekund po drugem golu gostov so znižali zaostanek prek Connorja Cliftona (1:2), do konca tretjine pa se povsem vrnili v igro in po golu Charlieja McAvoya izenačili na 2:2. V zadnji tretjini so bili boljši tekmec, izkoristili zalet in prek Seana Kuralyja v 46. minuti povedli s 3:2.

Evforija navijačev Bostona:

Gostje so iskali način, kako si priigrati vsaj podaljšek, a so njihovi upi dokončno padli v vodo, ko je Brad Marchand slabi dve minuti, do konca je ostalo le 109 sekund, postavil končni rezultat 4:2. Boston je tako vpisal prvo zmago v finalu in povedel v skupnih zmagah z 1:0. Druga tekma finala bo v noči na četrtek prav tako v Bostonu.

Hokejska pravljica St. Louisa

Zmaga v finalu bi za St. Louis pomenila sanjski konec sezone, saj je bil še tretjega januarja zadnji v ligi. Sledil je veliki preobrat v igri, moštvo je začelo zmagovati in si kot petouvrščeno na zahodu zagotovilo mesto v končnici.

Ko je St. Louis povedel z 2:0 ...

Redni del je končalo z nizom 28 zmag, osmih zmag po podaljšku in petih porazov, nalet pa nadaljevalo vse do finala zahodne konference, v katerem je s 4:2 v zmagah izločilo San Jose Sharks. Zdaj ima v svojem drugem finalu v zgodovini priložnost osvojiti prvo "kanto" in se maščevati Bostonu. Sodeč po uvodnem dejanju, ga čaka zelo trd oreh ...

Negativni rekord St. Louisa v velikem finalu St. Louis pa bo moral prekiniti tudi negativen rekord lige NHL, kar se tiče nastopov v velikem finalu. Za Stanleyjev pokal se poteguje četrtič, prvič po letu 1970. Vselej, ko je zaigral v velikem finalu, je izgubil prav vse tekme. Tako je bilo leta 1968, tako je bilo tudi leta 1969 in 1970, ko je ostal praznih rok prav proti Bostonu. Skupno z najnovejšo tekmo je izgubil kar 13-krat zapored!

Liga NHL, konferenčni finale, 27. maj:

Finale, izid v zmagah Boston Bruins (2) - St. Louis Blues (5) 1:0 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

