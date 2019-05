St. Louis prvič po 49 letih v finalu NHL, kjer se bo udaril s spočitim Bostonom

Zmaga v finalu bi za St. Louis predstavljala filmski zaključek sezone, potem ko je bil še 3. januarja zadnji v ligi. Sledil je veliki preobrat v igri, moštvo je začelo zmagovati v serijah in si kot petouvrščeno na zahodu zagotovilo mesto v končnici.

Redni del je zaključilo z nizom 28 zmag, 8 zmag po podaljšku in petih porazov, nalet pa je nadaljevalo vse do finala zahodne konference, kjer je s 4:2 v zmagah izločilo San Jose Sharks. Zdaj ima v svojem drugem finalu v zgodovini priložnost osvojiti prvo "kanto" in se maščevati Bostonu.

Ekipa iz ameriškega središča bluesa je namreč edinkrat doslej v finalu igrala leta 1970, tri leta po priključitvi v ligo, ko se je prav tako pomerila z Bostonom in serijo izgubila brez dobljene tekme.

Zdaj ji nasproti stoji spočito in prav tako v končnici dominantno moštvo kosmatincev, ki v lovu na svoj sedmi naslov v konferenčnem finalu niso prizanesli moštvu Carolina Hurricanes, jih pometli in so zato od 17. maja imeli čas za priprave na finale.

Glavno mesto zvezne države Massachusetts po desetih dneh priprav tako že nestrpno pričakuje boj za pokal: "Čustva in vznemirjenje je moč čutiti v zraku in brez dvoma bo atmosfera v dvorani izjemna," je dejal branilec Bostona Charlie McAvoy.

Boston, ki bi z zmago postalo prvo mesto po 83 letih z aktualnimi prvaki v severnoameriških ligah v hokeju, bejzbolu (Boston Red Socks) in ameriškem nogometu (New England Patriots), velja za favorita na stavnicah v boju dveh izjemno fizičnih moštev.

"V finalu se bosta pomerili dve najmočnejši in najtrši ekipi sezone," je ocenil trener San Joseja Peter DeBoer. "Vsi govorijo o spretnosti in manjših igralcih - in mislim, da je v ligi prostor tudi za to - a ni naključja v tem, kakšno igro gojita letošnja finalista."

Foto: Getty Images

Boston v zadnjih desetih letih že tretjič v finalu

Boston bo v finalu računal še na izkušnje, saj bo v finalu igral že tretjič v zadnjih desetih letih. V napadu ga bo vodil veteran Patrice Bergeron, ki je bil med nosilci igre že leta 2011, ko je ekipa nazadnje dvignila pokal.

Na drugi strani bo stal St. Louisov Brayden Schenn, eden najboljših napadalcev z obrambnimi nalogami. Ta bo v finalu predvsem skušal odigrati večjo vlogo v napadu, kot jo je v končnici doslej. "Sem igralec, ki se znajde v napadalnih akcijah, pa naj bo to igra z igralcem več ali z najboljšimi igralci na ledu. To mi je uspelo v rednem delu, v končnici pa se še nisem najbolje znašel."

Zanimiv pa bo tudi dvoboj med obema vratarjema. Finec v vratih kosmatincev Tuukka Rask je v izvrstni formi v končnici, v povprečju prejema le 1,84 gola na tekmo, najmanj med vsemi vratarji. Na drugi strani pa bo stal Bostonu dobro znan Jordan Binnington, ki je lansko sezono preživel v njegovi razvojni ekipi, Providence.