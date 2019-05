St. Louis s prvim zaključnim ploščkom, Morski psi si rešujejo kožo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na sredo bo v ligi NHL na sporedu šesta tekma konferenčnega finala zahoda med St. Louis Blues in San Jose Sharks. Hokejisti St. Louisa so se na peti tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NHL veselili zmage na gostovanju v San Joseju kar s 5:0, povedli s 3:2 v zmagah in si tako priigrali prvi zaključni plošček. Za prvi veliki finale Stanleyjevega pokala po 49 letih St. Louis zdaj potrebuje še eno zmago.