Rusi pokazali mišice tudi proti Švedom, severnoameriški derbi gladko Kanadi

Na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne divizije se je zaključil predtekmovalni del. Rusi so za konec visoko premagali še Švedsko (7:4) in se brez prask uvrstili v četrtfinale. Tam se bodo za uvrstitev med štiri najboljše udarili z Američani, ki so na zadnji tekmi skupinskega dela klonili proti Kanadi (0:3).

Finska, Kanada, ZDA, Nemčija, Rusija, Češka, Švedska in Švica, to je osem reprezentanc, ki bodo po koncu skupinskega dela nadaljevale svetovno prvenstvo elitne divizije. Od te se poslavljata Francija in Avstrija, ki bosta prihodnje leto igrali na prvenstvu drugega razreda, za gostiteljstvo katerega se bo potegovala Slovenija. Ob Francozih, Avstrijcih in Slovencih bodo v drugem razredu igrale še Madžarska, Južna Koreja in Romunija.

Zvezdniški Rusi so skupinski del končali brez poraza in z maksimalnim številom točk osvojili prvo mesto v skupini. Svoje mišice so pokazali tudi proti Švedski, ki je sicer povedla prek Gabriela Landeskoga in dobila prvo tretjino, v drugi pa povsem razpadla in zbornaja komanda je Skandinavcem v tem delu nasula kar šest zadetkov ter odločila srečanje. Zadnjo tretjino so s 3:1 dobili Švedi, a to je bilo dovolj le za bolj zmeren poraz.

Na drugem derbiju večera je Kanada brez težav premagala severnoameriške rivale ZDA in jih pahnila na četrto mesto v skupini B. Američani bodo kljub le dvema porazoma v predtekmovanju zaostali tudi za Nemci, za ''nagrado'' pa jih v četrtfinalu zdaj čakajo Rusi.

Četrtfinalni pari: Kanada - Švica

Rusija - ZDA

Finska - Švedska

Češka - Nemčija

Slovaki so se poslovili z zmago

Popoldne so se med sabo merile izbrane vrste, ki so že pred tem ostale brez možnosti napredovanja, gostitelji Slovaki so po kazenskih strelih premagali Dance in se od svojih navijačev poslovili z zmago, Litovci pa so uspehu nad Norvežani zasedli peto mesto v skupini B.

Nemci premagali Fince, Čehi pa Švicarje

Po hudem boju so Čehi s 5:4 premagali Švico. Foto: Reuters

Za začetek so se udarili Finci in olimpijski podprvaki Nemci. Hokejisti iz dežele tisočerih jezer so dvakrat vodili, a se je Nemčija obakrat vrnila z izenačenjem. Na začetku zadnjega dela je 23-letni zvezdnik Edmontona Leon Draisaitl izkoristil igralca več in zadel za prvo vodstvo Nemčije. Finci so ob koncu izenačenje iskali brez vratarja, a je Draisaitl njihove upe pokopal z zadetkom v prazen gol. Finci po porazu za zdaj ostajajo prvi, a o končnem prvem mestu bo odločala večerna tekma med Kanado in ZDA.

Švicarji so proti Čehom povedli že v tretji minuti, a so jim v nadaljevanju Čehi ušli na 3:1 in štiri minute pred koncem rednega dela vodili s 4:3. Nino Niederreiter je v izdihljajih srečanja izenačil in napovedal napeto končnico. Švica je v boju za prepotrebne točke in zmago po rednem delu, s katero bi si lahko obetala višje mesto od četrtega, poskušala brez vratarja, a se ji načrt ni izšel. Jan Rutta je z zadetkom v prazen gol postavil končnih 5:4 za šesto zmago Češke.

Sistem tekmovanja Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo po skupinskem delu pomerile v četrtfinalu, in sicer po sistemu zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ... Četrtfinale so si zagotovile Finska, ZDA, Kanada, Nemčija, Rusija, Češka, Švedska in Švica. Za reprezentance na mestih med 5. in 8. se prvenstvo po skupinskem delu konča, najslabša reprezentanca vsake skupine je izpadla v drugi razred reprezentančnega hokeja - izpadli sta Francija in Avstrija.

SP, elitne divizije, 12. dan:

Skupina A, Košice

Lestvica skupine A:

Skupina B, Bratislava

Lestvica skupine B:

