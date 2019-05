HZS po svetovnem prvenstvu: Pravzaprav ostanemo le mi

Po koncu svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda je sekretar HZS Dejan Kontrec napovedal, da boste vložili kandidaturo za gostiteljstvo svetovnega prvenstva prihodnje leto v Stožicah. Kaj se dogaja s kandidaturo?

Do četrtka, ko bomo tudi predstavili svojo kandidaturo, se bomo odločili, ali bomo kandidirali s Stožicami ali Podmežaklo. Za zdaj smo oddali kandidaturo kot Slovenija. Južne Koreje gostiteljstvo ne zanima, Madžari so ga gostili lani, tako da pravzaprav ostanemo le mi. Romuni so sicer oddali kandidaturo, a po pravilih, saj bomo mi kandidirali, njihova ne bo štela.

Slovenska hokejska reprezentanca je svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstanu končala na četrtem mestu in obstala v tem rangu tekmovanja. Prihodnje leto se bo za elito bojevala z Južno Korejo, Francijo, Madžarsko, Romunijo ter ali Avstrijo ali Italijo. Najverjetneje bodo Slovenci igrali pred domačimi gledalci. Pravilo veleva, da država, ki se je ravno preselila v določen rang tekmovanja, prvo leto ne more gostiti prvenstva. Izjema je, če nihče od preostalih ne vloži kandidature. Madžari so ga gostili lani, Južna Koreja je lani priredila olimpijske igre …

Kako resno ste razmišljali o Jesenicah?

Tako, da seštevamo stroške. Ko bo vse na kupu, bomo videli, kaj to pomeni za Stožice in kaj za Jesenice. V četrtek bomo imeli predstavitev, v petek se bo odločalo

Predsednik HZS Matjaž Rakovec si želi, da bi prihodnje prvenstvo izpeljali še pred praznikom, 27. aprila. Letošnje se je začelo šele 29. aprila. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekaj dni pred predstavitvijo seštevkov še ni?

Vemo, da bodo stroški Stožic višji kot na Jesenicah, glede na to, da moramo tukaj pripraviti še led, na Jesenicah pa je vse pripravljeno. Ponudbe smo že prejeli, a se še nekoliko pogajamo.

Vsekakor bi bilo vse bolj pompozno v Stožicah, vključno s semaforji in zmogljivostmi za gledalce. Glede na zadnje pripombe, ki so jih dali iz Mednarodne Hokejske Zveze, bi morali del tribun, na katerih se ne vidi dobro ledene ploskve, zapreti. Tako bi v dvorano spravili manj ljudi, a še vedno verjetno več kot na Jesenicah.

Menim, da bi bilo tudi na Jesenicah kar nekaj gledalcev. Madžarov bo prek tisoč, videli pa bomo, kako se bosta razpletli zadnji tekmi med elito. Od Italijanov ne moremo pričakovati tako močnega obiska kot od Avstrijcev. Verjetno bi bilo tudi kar nekaj Romunov, ker je bil to za njih velik uspeh.

Za kakšen termin svetovnega prvenstva si boste prizadevali? Letos se je končalo precej pozno, šele 5. maja …

Poskušali bi rešiti tako, da bi bilo prvenstva do petka, 24. aprila, oziroma tistega konca tedna že konec. Še preden bi ljudje pobegnili na prvomajske praznike.

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnjem prvenstvu v Kazahstanu končala na četrtem mestu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Boste pa morali pohiteti z izvedbo finala državnega prvenstva, ki je bil letos ekspresen, a se je po prilagajanju finalu Alpske lige, v kateri je Olimpija postala prvak, končal šele 25. aprila …

Z Italijani in Avstrijci imamo kmalu sestanek. Za prihodnjo sezono v Alpski ligi je prijavljenih 19 ekip. Vsak bo igral doma in v gosteh. Drugi ekipi Linza in Dunaja sta postali članici, izpolnili svoje obveznosti, čakamo pa še Milano. Zanj ne vem, ali bodo igrali s starim klubom ali bodo naredili novega. Prijavnino morajo plačati do 1. junija. Sodelovalo bo 18 ali 19 ekip.

Med temi sta tudi oba slovenska kluba? Tako Jesenice kot Olimpija? Vodstvo zadnje se pogovarja z vodstvom lige EBEL, v igri naj bi bila tudi vrnitev v EBEL že v prihodnji sezoni …

Tudi Olimpija je notri, da. Drugje kot iz medijev sploh nisem izvedel, da bi lahko že letos šli v EBEL.

Torej so plačali kotizacijo za Alpsko ligo v prihodnji sezoni?

Tako je.

"Če je kaj narobe, se o tem lahko pogovori na ustrezni komunikacijski ravni, ne pa tako, da nekdo ponudi odstop. Z veseljem bi se dobil z Olimpijo, da razčistimo, katera dejanja so ga privedla do tega, da je sploh ponudil odstop." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po vsaki sezoni se pojavljajo vprašaji o prihodnosti delovanja Jesenic in Olimpije. Dozdajšnji predsednik železarjev Anže Pogačar je napovedal dokončno slovo s tega položaja, športni direktor Ljubljančanov Tomaž Vnuk pa ponudil odstop, a na koncu ostal v upanju, da ne bo ostalo le pri glasu vpijočega v puščavi. Kaj menite o tem?

Olimpija ima res stabilno vodstvo. Tomaž je, kot se je na koncu izkazalo, svojo jezo nad stvarmi, ki se dogajajo, prehitro izrazil. Izrazil je nezadovoljstvo nad delovanjem Hokejske zveze Slovenije in Mestne občine Ljubljana, a po mojem mnenju prehitro.

Jesenice so težji zalogaj. Glede na to, da dobro poznam Anžeta, vem, da si res želi nekoga, ki bi prevzel predsedniško funkcijo, sam pa bi opravljal vlogo direktorja. A danes je v športu žal zelo težko dobiti nekoga, ki je pripravljen žrtvovati svoj čas, konec koncev je s tem povezanega kar nekaj denarja, tudi vsa negativna mnenja, ki pridejo s tem. Razumem, da se nihče ne želi izpostavljati, je pa jeseniško občinstvo zelo zahtevno, zato je tako težko dobiti nekoga, ki bi se odločil peljati ta voz naprej oziroma vse skupaj nadgraditi, razmišljal pa bi kot Olimpija o ligi EBEL.

Kako gledate na to, kot ste dejali, da so pri Olimpiji izrazili nezadovoljstvo z delovanjem HZS, predsednik Miha Butara je ne nazadnje podpredsednik HZS, tudi Tomaž Vnuk je v HZS …?

Butara je podpredsednik, Tomaž je v strokovnem svetu HZS. Ne vem, v nobeno odločitev se ne vtikam. Vse dela najprej strokovni svet, potem predsedstvo, vsak ima možnost, da izrazi svoj glas. Ne vem, zakaj se je pisalo, da odnos HZS do Olimpije ni v redu. Če je kaj narobe, se o tem lahko pogovori na ustrezni komunikacijski ravni, ne pa tako, da nekdo ponudi odstop. Z veseljem bi se sestal z Olimpijo, da razčistimo, katera dejanja so privedla do tega, da je sploh ponudil odstop.

Ni bilo želje po pogovorih?

Ne. To sem prebral v medijih.

"Če gledam za nazaj in seštejem, kaj vse smo dali za hokej v Ljubljani in kaj za hokej na Jesenicah, bi rekel, da smo tam tam." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pojavljajo se govorice, da jih je zmotilo to, da naj bi bila HZS bolj naklonjen Jesenicam kot Olimpiji …

Vem, tako se govori. A če gledam za nazaj in seštejem, kaj vse smo dali za hokej v Ljubljani in kaj za hokej na Jesenicah, bi rekel, da smo približno na istem. Vemo, da stara Olimpija ni plačala nobenega transferja, pa vemo, koliko tujcev se je tam zamenjalo … Pomagali smo vsem. Tudi preostalim klubom, res pa, da preostalim klubom mnogo manj kot Olimpiji in Jesenicam. Nobenemu od teh dveh klubov ne dajemo prednosti. Delamo pregledno. Mislim, da to pri Olimpiji vedo in vidijo.

Še selektorsko vprašanje. Kako naprej? Z novim selektorjem, z Ivom Janom …?

O tem še ne želim govoriti. Bomo videli, kaj bo. Bo pa znano v kratkem. V začetku junija bomo imeli predsedstvo. Moramo imeti selektorja, ki se bo posvetil le tej vlogi, ki se ne bo ukvarjal s klubsko sceno, ampak bo zadolžen izključno za reprezentanco. Ivo to ve, trenutno je brez kluba … Potrebujemo nekoga, ki bo nenehno v stiku z igralci, ki bo potoval, si ogledal tekme … Med Slovenci ni veliko manevrskega prostora, tujcem pa je težko predstaviti specifiko slovenske hokejske reprezentance.

"Če bomo v Ljubljani organizirali prvenstvo, bo to velik izziv za vse igralce. Sem prepričan, da bomo imeli v primeru domačega prvenstva zelo popolno postavo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kakšen je vaš pogled na slovensko predstavo dva tedna po prvenstvu v Kazahstanu?

Bilo je razočaranje. Sploh po porazu z Južno Korejo, saj se mi zdi, da bi po vodstvu s 3:1 morali znati zadržati rezultat. Če bi bili v popolni postavi, bi lahko bili na ravni Belorusije in Kazahstana in bi bila zgodba morda drugačna.

Smo pa dobili znamenje, da je čas, da se začne pomlajevanje reprezentance. Menim, da imamo kar nekaj fantov, ki bi jih lahko že zdaj vključili v reprezentanco. Verjetno bi bil izplen zelo podoben, bi pa dobili nekaj mladih, ki bi dobili vpogled v to, kako je videti svetovno člansko prvenstvo za prihodnje leto. Če bomo v Ljubljani organizirali prvenstvo, bo to velik izziv za vse igralce. Prepričan sem, da bomo imeli v primeru domačega prvenstva zelo popolno postavo.

Preberite še: