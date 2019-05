Bo Jesenice prevzel nekdanji minister Jure Leben? "Ne," pravijo železarji.

Jeseničani so v tej sezoni ostali brez slovenskega pokala in naslova državnih prvakov. Oba so vzeli njihovi večni tekmeci iz Ljubljane, ki so osvojili tudi Alpsko ligo, v kateri so železarji prišli do polfinala. "Sezone ne moremo oceniti kot uspešne," nam je takoj po finalu državnega prvenstva priznal predsednik kluba Anže Pogačar, ki bo zdaj to mesto zapustil. Po zadnji tekmi sezone se je poslovil tudi trener članske ekipe Marcel Rodman.

Bo Jesenice prevzel nekdanji minister Jure Leben?

Bo predsedniški stolček jeseniškega kluba zasedel nekdanji okoljski minister Jure Leben? Foto: STA Slovenske podprvake tako do začetka priprav na novo sezono čaka iskanje dveh ključnih mož, športni časnik Ekipa pa je poročal, da naj bi mesto predsednika kluba HDD Sij Acroni Jesenice zasedel Jure Leben, nekdanji minister za okolje in prostor v vladi premierja Marjana Šarca, ki je odstopil po aferi z maketo za drugi tir Divača–Koper.

Jeseničani so danes te "nepreverjene informacije" zavrnili kot "neresnične in škodljive" ter na svoji spletni strani objavili kratko izjavo za zdaj še predsednika Pogačarja: "Glede na nekatera današnja namigovanja v medijih, da je novo vodstvo ekipe HDD Sij Acroni Jesenice s predsednikom na čelu že znano, lahko povem, da te trditve ne držijo. Resničen pa je podatek, da se sam nepreklicno umikam z mesta predsednika, zato zelo aktivno iščemo osebo, ki bo pred začetkom nove sezone prevzela krmilo kluba in jeseniškemu hokeju omogočila stabilno delovanje v prihodnosti. V tem trenutku konkretnih odgovorov še ne moremo podati, saj pogovori s potencialnimi kandidati še niso zaključeni. Odločitev, kdo bo novi predsednik društva, bo padla po glasovanju članov društva na občnem zboru, ki ga bo vodstvo sklicalo v prvem tednu meseca junija."

"Žal to ni več tako, kot je bilo včasih, ko je bila ta funkcija častna in v ponos"

"Žal to ni več tako, kot je bilo včasih, ko je bila ta funkcija častna in v ponos. Zdaj zahteva veliko truda, dela in odrekanja prostemu času." Foto: Vid Ponikvar Jesenice se zadnja leta spopadajo z velikimi finančnimi težavami, novega predsednika kluba, kdor koli že bo, čaka težko delo. "V določenem obdobju je bilo težko, nekatera izplačila so zamujala, a zdaj bo to urejeno. Smo društvo, nismo odvisni le od sebe, temveč od pokroviteljskih sredstev. Včasih se kje kaj zatakne," nam je pred tedni povedal Pogačar, razočaran nad pomanjkanjem interesentov za njegovo nasledstvo: "Žal to ni več tako, kot je bilo včasih, ko je bila ta funkcija častna in v ponos. Zdaj zahteva veliko truda, dela in odrekanja prostemu času. Verjamem in upam, da se bo v prihodnosti našel nekdo, ki bo z vezami in poznanstvi lahko odprl kakšna dodatna vrata, morda pripeljal več finančnih sredstev, da se bo lahko ta zgodba nadgradila. Sem večni optimist, če ne bi bil, bi bilo težko. Verjamem, da se bo hokej na Jesenicah še igral."

Tako kot v Ljubljani se tudi na Jesenicah obeta vroče hokejsko poletje.

