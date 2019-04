Po "fantastični sezoni" ližejo rane in sanjajo o avgustovskem finalu #video

Hokejisti Olimpije so v tej sezoni osvojili vse, kar jim je bilo na voljo. Slovenski pokal, Aplsko ligo in za piko na i še državno prvenstvo.

Hokejisti Olimpije so v tej sezoni osvojili vse, kar jim je bilo na voljo. Slovenski pokal, Aplsko ligo in za piko na i še državno prvenstvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Veliko poškodb imamo, igrali smo z zlomljenimi prsti, na nogah in rokah, zlomljenimi ključnicami, natrganimi preponami ... Tudi zato pravim, da je ta ekipa fenomenalna, dihali smo kot eno, verjeli v uspeh, zato tudi takšna fenomenalna sezona, ki jo bo težko ponoviti," je že sinoči po tem, ko so Ljubljančani v drugi tekmi letošnjega finala državnega prvenstva s 5:2 premagali večne tekmece HDD Sij Acroni Jesenice, posledice brutalnega urnika – zmaji so šele v nedeljo zmagovito končali finale Alpske lige, v torek pa na Jesenicah z 2:4 izgubili prvo tekmo finala DP – razkril trener prvakov Jure Vnuk in dodal: "Izčrpani smo, tudi proslavljali bomo težko."

Reprezentanco poskušal odmisliti

Dva od junakov Olimpije v tej sezoni, napadalec Miha Zajc in vratar Žan Us za resno praznovanje naslovov – Olimpija je ob državnem prvenstvu in Alpski ligi septembra lani osvojila tudi pokalni naslov – nista imela niti časa, vpoklicana sta bila v reprezentanco in že danes odpotovala v Kazahstan, kjer se v ponedeljek začenja svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda. Če je Zajc že vedel, da se je znašel na seznamu selektorja Iva Jana, je bil Us o vpoklicu obveščen v četrtek, pred odločilno tekmo finala.

"Spored je bil res neverjeten, toliko tekem v tako kratkem času res ni bilo lahko odigrati." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Danes so me presenetili s tem vpoklicem, na žalost se je poškodoval Krošelj … Pred tekmo sem poskušal to odmisliti in se osredotočiti na svojo nalogo," je priznal Us. "Spored je bil res neverjeten, toliko tekem v tako kratkem času res ni bilo lahko odigrati. Hvaležen sem fantom, od prvega do zadnjega, danes smo pokazali, da smo ena zelo velika ekipa," se je še ozrl na zanj nadvse uspešen zaključek klubske sezone, to pa lahko zdaj nadgradi še z reprezentančnim dosežkom, želeno uvrstitvijo v elitno hokejsko druščino.

Finale državnega prvenstva avgusta?

Hokejska zveza Slovenije leta poskuša najti model finala državnega prvenstva, ki bi zadovoljil podpornike večnih tekmecev z Jesenic in iz Ljubljane, poskuša ga stisniti med zaključek ligaških tekmovanj (najboljša slovenska kluba že leta tekmujeta v mednarodnih ligah, naj bo to EBEL, INL ali Alpska liga) in začetek svetovnih prvenstev (prvenstva divizije I se začenjajo že konec aprila, elitna praviloma v prvi polovici maja), a za resen domač finale zmanjka časa. Letošnji nogometni model, v katerem je državnega prvaka določil skupini izid z dveh tekem, ni bil idealen, menijo domala vsi hokejisti.

"Kaj če se mi ali oni sploh ne bi uvrstili v play-off Alpske lige? Dva meseca bi čakali na to, da bi odigrali tukaj eno 'fuzbalsko' srečanje, če se lahko tako izrazim." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Glede na to, da je to tekmovanje nekoliko postranskega pomena, saj se čez celo sezone igra Alpska liga, menim, da je treba najti drugo pot," razmišlja kapetan Olimpije Aleš Mušič in ponuja rešitev: "Mislim, da bi bilo finale državnega prvenstva veliko primerneje odigrati v avgustu, ne bi nam bilo treba iskati niti prijateljskih tekem. Tole vse bi se odigralo, tekme bi kar nekaj pomenile, vsi bi bili spočiti in bi imeli moč. Tudi Jesenicam zdaj ni bilo lahko, niso vedeli, ali bodo v Ljubljano prišli v petek ali nedeljo. Težko se je tudi na to pripravljati, za nikogar ni bilo enostavno."

"Lepo je videti, da se navijači vračajo v Tivoli"

Večni derbiji so v Sloveniji še vedno lep hokejski dogodek, ki pritegne pozornost. V pravkar končani sezoni jih je bilo osem, štirje v rednem delu Alpske lige, en prijateljski na Bledu in pokalni, pa še dva v finalu državnega prvenstva. Vzdušje na zadnjem je bilo izjemno, ljubitelji hokeja so napolnili tribune Hale Tivoli, zeleni navijači pa so svoje hokejiste v lepem številu bodrili tudi v končnici Alpske lige, je vesel Mušič.

Olimpija do 16. naslova državnih prvakov, foto: Matic Klanšek Velej/Sportida:

"Zelo lepo je videti navijače v domači dvorani, obisk je bil podoben kot v Alpski ligi proti Pustertalu in že prej v polfinalu proti Lustenauu. S to razliko, da so danes jeseniški navijači res prišli v res velikem številu. Lepo je videti, da se navijači vračajo v Tivoli in upam, da jim bomo v naslednji sezoni dali isto kot letos in se podpisali pod vse lovorike," pojasnjuje kapetan, a vztraja pri nujnosti drugačnega sistema finala DP: "Kaj če se mi ali oni sploh ne bi uvrstili v play-off Alpske lige? Dva meseca bi čakali na to, da bi odigrali tukaj eno 'fuzbalsko' srečanje, če se lahko tako izrazim. Mislim, da je treba poiskati drug način za državno prvenstvo, trenutno smo oboji v Alpski ligi, ki je za obe ekipi nekoliko pomembnejša."