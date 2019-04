Olimpija po preobratu do naslova državnih prvakov in trojne krone!

Hokejisti HK SŽ Olimpije so danes v Tivoliju osvojili naslov državnih prvakov, potem ko so na povratni tekmi finalne serije s 5:2 ugnali HDD Sij Acroni Jesenice in se s skupnim izidom 7:6 veselili še tretjega uspeha v tej sezoni. Letošnji ekspresni finale se je igral po sistemu boljši z dveh tekem.

Finale državnega prvenstva* Četrtek, 25. april, Tivoli

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Chvatal 10. (SH), Pešut 22. (Čepon, Simšič), Zajc 44., 50. (Koren, Mušič), Jezovšek 55.; Pance 11. (Bašič, PP1), Gagnon 33. (Čimžar, Tavželj, PP1).

Torek, 23. april, Podmežakla

HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Glavič 18. (Čimžar, Gagnon), J. Sodja 27. (Brus, Pesjak), Tomaževič 38. (Rodman, Paradis, PP1), Tavželj 44. (U. Sodja, J. Sodja); Pešut 13. (Zajc, PP1), Simšič 30. (Orehek, Svete)



*Igrajo po sistemu boljši z dveh tekem. Na drugi tekmi se ob enakem številu točk in golov kot na prvi po 60 minutah igrajo dolgi podaljški (gol v gosteh ne šteje dvojno). V podaljšku igrajo s po štirimi igralci v polju in vratarjem do zlatega gola oziroma 20 minut. Če po 20 minutah nobena ekipa ne zadene, se igra nov dolgi podaljšek do zlatega gola oziroma 20 minut in tako naprej.

Gledalci so v prvi polovici prve tretjine spremljali raztrgano igro, v 10. minuti pa je po napaki Davida Rodmana v protinapadu zadel Aljaž Chvatal. Veselje ljubljanske ekipe ni trajalo dolgo, le 17 sekund kasneje je na 1:1 po podaji Luke Bašiča zadel Eric Pance.

Olimpija je v drugo tretjino vstopila odločno in v že v 2. minuti drugega dela znova povedla. Po akciji Marka Čepona in Nika Simšiča je pot do mreže našel Žiga Pešut in vodstvo Olimpije povišal na 2:1. Po golu Olimpije so Jeseničani menjali vratarja. Matta Climieja je zamenjal Clarke Saunders, ki je med vratnici stopil že v zadnji tretjini prve tekme in ohranil nedotaknjeno mrežo. Pred tem je bil več mesecev poškodovan. Jeseničani so po menjavi v golu znova odgovorili, v 13. minuti druge tretjine je z igralcem manj iz skoraj mrtvega kota zadel Kanadčan Mathieu Gagnon in izenačil na 2:2.

Za Olimpijo je odločilni gol dosegel Žan Jezovšek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V zadnji tretjini je Olimpija znova stopila na plin, v vodstvo pa je domače z izjemnim golom popeljal Miha Zajc. Jeseniški vratat Climie je tako prejel prvi zadetek v finalni seriji. Olimpija tudi v nadaljevanju ni popuščala, deset minut pred koncem tretjega dela je še drugič na tekmi zadel Zajc. Končni izid 5:2 je dobrih pet minut pred koncem postavil Žan Jezovšek.

Olimpija se veseli prvega naslova državnih prvakov po letu 2016. Zaradi dolge finalne serije Alpske lige, v kateri so Ljubljančani po sedmih tekmah strli Pustertal in postali alpski prvaki, ter dejstva, da bo nekaj igralcev iz rdečega in zelenega tabora v petek odletelo na svetovno prvenstvo drugega razreda, se je letošnji finale igral po sistemu boljši z dveh tekem.

Po polovici finala v vodstvu Jeseničani

Po polovici finala so bili v boljšem položaju sicer dvakratni branilci naslova, člani HDD Jesenice, ki so v torek doma zmagali s 4:2 in sploh prvič v sezoni ugnali Olimpijo. Zadetki z obeh tekem so se sešteli, ob tem pa zadetek v gosteh ni štel "dvojno", kot je to v navadi v nogometu.

Jeseničani so bili na prvi tekmi boljši od Olimpije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zmaji so v tej sezoni v vitrine postavili tri lovorike. Septembra so v finalu pokala ugnali železarje in postali pokalni prvaki, v nedeljo še alpski prvaki. Po novem preobratu se pod Rožnikom veselijo trojne krone.

Jeseničani so v obdobju samostojne Slovenije zbrali 12 naslovov, ljubljanski hokejisti pa 16.

Nekateri takoj po finalu v reprezentanco

Po koncu finala se bodo vsaj štirje hokejisti Jesenic in Olimpije v petek pridružili reprezentanci in z njo odleteli proti Kazahstanu, kjer se bo v ponedeljek začelo svetovno prvenstvo skupine B.

