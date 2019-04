Anže Kopitar z nekaj treme in privajanjem na evropski led #video

Po dobrih dveh letih in pol je v sredo na pripravljalni tekmi z Italijo slovenski dres spet oblekel Anže Kopitar. Hokejski zvezdnik je po porazu (2:3) dejal, da je imel pred začetkom nekaj treme, saj že dolgo ni igral doma, in izrazil zaupanje, da so risi, na čelu z njim, sposobni še boljše igre. To bodo lahko pokazali že ob 17. uri, ko bodo na Bledu še drugič v enem dnevu prekrižali palice z zahodnimi sosedi, nato pa v petek odpotovali na prizorišče svetovnega prvenstva drugega razreda v Kazahstan.

Če bi slovenski dres na tekmi v domovini v teh dneh oblekel oblegani novinec v NBA Luka Dončić, bi se na obračunu zagotovo trlo gledalcev. Nič kaj množično pa, čeprav te možnosti ljubitelji hokeja ne dobijo prav pogosto, ni bilo občinstvo na sredini tekmi slovenske in italijanske hokejske reprezentance, na kateri je prvič po septembru 2016 za Slovenijo spet igral najboljši slovenski oklepnik Anže Kopitar. Na Bledu se je zbralo le okoli 800 gledalcev.

Kapetan Los Angeles Kings bo kapetansko črko na dresu nosil tudi na prihajajočem svetovnem prvenstvu v kazahstanskem Nursultanu, kjer se bodo Slovenci v družbi gostiteljev, Belorusov, Madžarov, Južne Koreje in Litve potegovali za eno od dveh vstopnic za vrnitev v elitno divizijo.

Ve, da lahko igrajo bolj povezano

"Sam se še privajam na večjo ledeno ploskev, pa tudi kar nekaj časa nisem igral tekme, tako da sem se na začetku malo lovil. " Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V pripravah na prvenstveno misijo so varovanci Iva Jana v sredo odigrali drugo pripravljalno srečanje in s članico elite Italijo izgubili z 2:3.

"Prav veliko tekem na domačem ledu res nisem odigral, tako da je vsaka nekaj posebnega. Na začetku sem imel kar malo treme, saj je le že nekaj časa minilo od zadnje. Ni nam vseeno ob porazih. Sam se še privajam na večjo ledeno ploskev, pa tudi kar nekaj časa nisem igral tekme, tako da sem se na začetku malo lovil. Druga tretjina tudi še ni bila ne vem kako dobra, v tretji pa smo vsi začeli malo bolj povezano igrati in tudi malo več napadali kot v prvih dveh tretjinah," je obračun z Italijo ocenil Kopitar, ki je v napadu igral z Robertom Saboličem in Žigo Pancetom.

Slovenci bodo popoldan spet združili moči za zadnjo pripravljalno tekmo pred letom v Kazahstan in se še drugič pomerili z Italijo. "Vem, da lahko precej bolje igramo s ploščkom, bolj povezano. Tokrat podaje niso stekle, zato smo veliko večino časa igrali v svoji tretjini, kar seveda ni dobro. To bomo poskušali popraviti," se boljše igre danes nadeja Kopitar.

Selektor o kombinaciji Kopitar-Sabolič-Pance "Mislim, da ima Anže še rezervo. Na tem ledu je drugače, ledena ploskev je le veliko večja, kot je je vajen zadnjih deset let. Zadnji dve leti in pol sploh ni igral na velikem igrišču. Verjamem, da bo še dodal, kar se od njega pričakuje oziroma kar tudi sam od sebe pričakuje. Delamo na tem, kar imamo. Treba je uigrati čim več napadov, da se spoznajo. Ti trije igrajo prvič skupaj, tako da je za vse malo drugače. Menim, da smo dovolj kreirali in si priigrali dovolj zrelih priložnosti za zadetek, le realizacija je malo pešala," je predstavo prvega napada ocenil selektor.

"Ko bomo odpravili napake, bo lažje"

Enega od dveh slovenskih zadetkov, ko je v 33. minuti mojstrsko, s strelom na stičišče prečke in vratnice, ugnal italijanskega vratarja, je prispeval Andrej Hebar.

"Italijane poznamo, vemo, da so vedno neugoden tekmec. Naredili smo tri napake, oni pa so nas kaznovali. Strinjal bi se s selektorjem, da sta bili predstavi proti Madžarom in ta kot noč in dan. Tokrat smo naredili veliko manj napak, bili bolj osredotočeni v obrambi. Oni so sicer pritiskali, izvajali forecheck. Moramo biti še hitrejši s ploščkom, ko ga imamo v naši tretjini, je treba poskušati čim prej priti iz tretjini, predvsem pa biti disciplinirani na naši in njihovi modri liniji, da tam izgubimo čim manj ploščkov," je po srečanju razmišljal Hebar, ki verjame, da bodo napake do prvenstva omejili na minimalno številko: "Imamo še nekaj časa za pripravo. Ko bomo odpravili napake, bo lažje, menim, da ne bo nobenih težav, sicer pa mislim, da smo odigrali kar dobro tekmo."

"Na točke in zmage bomo šli na SP"

Slovenci na popoldanski tekmi, na kateri naj bi v vratih začel Matija Pintarič, še ne bodo popolni, saj se jim bodo člani Jesenic in Olimpije (štirje ali pet) pridružili šele v petek pred letom v Kazahstan.

Selektor Ivo Jan bo četrtek naznanil imena vseh potnikov na svetovno prvenstvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jan si razumljivo želi zmage, a rezultat še ni v ospredju: "Rezultat ne bo bistven. Na zmage in točke bomo igrali na prvenstvu. Mislim, da je še kar nekaj stvari, ki jih moramo popraviti. Veliko napak smo naredili v srednji tretjini, ko so nas zaustavljali, jim pustili, da so prišli v protinapad, takrat smo imeli potem nekaj težav v obrambi. Če bomo eliminirali te napake, šli s ploščkom naprej, ne nazaj, bo boljše. V zadnji tretjini je že bilo, saj nismo naredili več toliko napak v srednji tretjini, tako da so bili prehodi v napadalno nekoliko bolj tekoči, imeli smo plošček več v posesti in tudi več strelov. Smo na pravi poti, verjamem, da bomo pravi tudi na prvi tekmi prvenstva."

Četrtkov večer bo tako razkril vse slovenske potnike na prvenstvo, kamor naj bi selektor odpeljal tri vratarje, sedem branilcev in 13 napadalcev.

