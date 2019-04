Selektorjeva malha skrbi in pogled naprej: Ti fantje ne bodo igrali večno

"Vsak igralec, ki manjka, se nam močno pozna. Nimamo kadra, ki bi koga iz prvih dveh napadov lahko ustrezno nadomestil. Jedro reprezentantov bo počasi bolj začelo misliti na klubske obveznosti in se po koncu sezone raje osredotočilo na regeneracijo in pripravo na naslednjo," o številnih odpovedih in nezadržno bližajoči se menjavi generacije pred začetkom svetovnega prvenstva drugega razreda razmišlja selektor slovenske hokejske reprezentance Ivo Jan.

Le še teden dni je do prvega obračuna slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Kazahstanu, kjer se bodo varovanci Iva Jana ob gostiteljih merili še z Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo. Tako želeno vstopnico za napredovanje v elitno divizijo prinašata prvo in drugo mesto.

Da bo to eno težjih prvenstev B skupine, so v slovenskem taboru opozarjali že lani, ko je med drugim postalo jasno, da so po skoraj desetletju in pol iz elite izpadli Belorusi. Da bo misija napredovanja za Slovence še težja, je poskrbela kopica odpovedi. Manjkalo bo kar nekaj standardnih nosilcev igre zadnjih let. Nekateri so dres z risom na prsih že oblekli zadnjič.

Tako Rok Tičar kot Žiga Jeglič bosta izpustila reprezentančni vrhunec sezone. Foto: Vid Ponikvar

Napadalca Jan Muršak in Aleš Mušič sta naznanila reprezentančni pokoj, branilec Mitja Robar je drsalke postavil povsem v kot, zaradi poškodb so eden za drugim odpadali Jan Urbas, Žiga Jeglič, Žiga Pavlin … in kot zadnji še Rok Tičar (prepona). Za slednjega je selektor sicer upal, da bo lahko pomagal, a je centralni napadalec sporočil, da ga v Nursultanu ne bo na ledu.

Vse več jih bo dalo prednost klubom

"Ima lažjo poškodbo, za več informacij pa morate vprašati njega, da bo povedal točno, za kaj gre. Ne želim odgovarjati v njegovem imenu," je po sobotnem treningu, na katerem je pozdravil tudi prvega zvezdnika reprezentance Anžeta Kopitarja, ob odpovedi še enega pomembnega člena dejal Jan.

"Treba bo računati na to, da bo jedro reprezentantov počasi začelo misliti bolj na klubske obveznosti in se po koncu sezone raje osredotočilo na regeneracijo in pripravo za naslednjo." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Novo prečrtano ime na seznamu kandidatov za pot na prvenstvo (dokončni seznam bo znan v sredo) je stvari še dodatno postavilo na glavo.

"Vsak igralec, ki manjka, se naši reprezentanci močno pozna. Nimamo kadra, ki bi lahko ustrezno nadomestil koga iz prvih dveh napadov. Žal nimamo igralca, da bi lahko rekel ˙'Dobro, ga bo pa on zamenjal'. Morda sem pri Roku vseeno mislil, da bo pomagal, a očitno gre za nekoliko težjo poškodbo, kot je tudi sam sprva predvideval. Razumem, sam sem pri 31., 32. letih dejal, da je dovolj. Tudi mene so spremljale poškodbe. Zavedam se, da je treba biti pri hokejistih po 30. letu bolj pozoren. Regeneracija in sanacija poškodb se z leti podaljšata. Večkrat sem že ponovil, da bo treba računati na to, da bo jedro reprezentantov počasi začelo misliti bolj na klubske obveznosti in se po koncu sezone raje osredotočilo na regeneracijo in pripravo za naslednjo. Ti fantje ne bodo večno igrali za reprezentanco."

Iz Olimpije in Jesenic skorajda neposredno na letalo

Hokejisti Jesenic in Olimpije se bodo reprezentanci pridružili tik pred odhodom na prvenstvo. Foto: Peter Podobnik/Sportida Dodatno težavo slovenski ekipi, v kateri je na pripravah trenutno slabih 30 hokejistov, predstavlja dejstvo, da igralci iz domačih klubov (Jesenice, Olimpija) še niso prosti. Jan načrtuje, da bo na prvenstvo potovala četverica ali peterica, ki nosi dres večnih tekmecev (kandidati so Tadej Čimžar, Luka Kalan, David Rodman - Jesenice, Miha Zajc, Gregor Koblar, Luka Vidmar in Aleš Kranjc - Olimpija). A nanje bo moral počakati skoraj do leta na prizorišče prvenstva.

Železarji in zmaji namreč prav danes začenjajo ekspresni finale državnega prvenstva, prvak pa bo okronan dan pred potjo risov v Kazahstan.

Na SP brez enega treninga v polni postavi

"Na žalost se nam bodo najverjetneje pridružili šele ob odhodu na svetovno prvenstvo. Mislil sem, da bodo tu že v drugem delu priprav, a vpliva na to, kdaj se končata državno prvenstvo ali Alpska liga, nimamo. Za slovensko reprezentanco zagotovo ni dobro, da pred odhodom na prvenstvo nima niti enega skupnega treninga v popolni postavi," razmišlja Jan in se ob tem dobro zaveda, da bodo zadnji priključeni še kako utrujeni. "Pa ne le oni, utrujeni bomo vsi, eni bolj, drugi manj, a delamo na tem, da dajemo dovolj poudarka regeneraciji, da ne pretiravamo s preveliko količino treningov. Treba je vzeti v obzir, da je jedro reprezentance staro več kot 30 let."

"Za slovensko reprezentanco zagotovo ni dobro, da pred odhodom na prvenstvo nima niti enega skupnega treninga v popolni postavi." Foto: Bojan Puhek

Čeprav mu ob zmešnjavi prepleta odpovedi in "zamudnikov" ni lahko, v besedah ostaja optimističen. "Še naprej verjamem v te fante. Iz njih bomo potegnili najbolje, kar se da. Taktično sem povsem prepričan, da bomo pripravljeni, kot se za gre, bo pa veliko odvisno tudi od izvedbe dogovorjenega na ledu. Vsak sistem, ki so ga igrali do zdaj, je deloval, dokler so bili vsi na isti valovni dolžini, vsi sprejeli svoje naloge in jih tudi izpolnjevali."

Madžarski "obrambni opomnik", proti Italijanom z vsaj dvema napadoma

Za slovensko reprezentanco je prva pripravljalna tekma, sredi tedna so s 4:7 izgubili na Madžarskem, kjer so igrali tudi nekateri mladi upi, ki jih v Kazahstanu ne bo, pred njo pa še dve. Na Bledu se bo v sredo (19.00) in četrtek (17.00) udarila s članico elite Italijo.

Slovenci bodo v sredo in četrtek odigrali zadnji pripravljalni tekmi pred prvenstvom. Njihov tekmec na Bledu bodo Italijani. Na eni ali pa obeh tekmah bo zaigral tudi Anže Kopitar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Na Madžarsko, kamor ni potovala skoraj tretjina ekipe, ki bo igrala na prvenstvu, smo šli, da bi videli, kje smo, kje so največje pomanjkljivosti. Tekma nam je pokazala, na kaj se moramo orientirati v zadnjem tednu treningov, kaj moramo izpiliti. Obramba je bila tista, ki me je najbolj skrbela in je najbolj škripala, a ponavljam, da se za to tekmo nismo prav veliko pripravljali. Sem pa tam videl tudi nekaj pozitivnih stvari. Dosegli smo dva zadetka z igralcem več, s 15 minut treninga. Kar se tiče ofenzive, je bilo kolikor toliko v redu. Smo pa takoj v četrtek začeli tudi s podrobnejšo analizo igre v obrambni tretjini, obrambnih nalogah na splošno. Zdi se mi, da je bila že naslednji dan na treningu velika razlika. S sistemom so seznanjeni, igrali so ga že v preteklosti, treba jih je bilo le še malo spomniti, kaj se igra," je obračun z vzhodnimi sosedi ocenil selektor in pogledal še proti tistima z zahodnimi, ko bo na ledu tudi Kopitar. Ta bo v napadu igral z Robertom Saboličem in Žigo Pancetom.

"Rad bi videl, da bi obe tekmi igrali vsaj z dvema napadoma, ki bosta skupaj igrala tudi na svetovnem prvenstvu. Italijani bodo zelo primeren tekmec, da se dodatno uigramo in vidimo, s kakšnimi kombinacijami bi lahko presenetili na prvenstvu."

Prvi in še kako pomemben obračun SP bodo Slovenci odigrali prihodnji ponedeljek ob 16. uri proti Kazahstanu.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 17. april, Budimpešta

Madžarska : Slovenija 7:4 (3:1, 4:2, 0:1)

Strelci: 1:0 Erdely 4. (Gallo, Hari), 2:0 Wehrs 4. (Sofron, Sziranyi), 3:0 G. Nagy 15. (Sarauer, Sofron), 3:1 Sabolič 17. (PP1), 4:1 Hari 21. (Gallo), 4:2 Selan 23. (Repe, Ropret, PP1), 4:3 Verlič 29. (Goličič), 5:3 Benk 29. (Bodo, Terbocs), 6:3 Erdely 35. (Wehrs, Hari), 7:3 Hari (Gallo, Erdely), 7:4 Hebar 48. (Kuralt, Ograjenšek) Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

17.00 Slovenija – Italija

Slovenske tekme na SP: Ponedeljek, 29. april

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija Četrtek, 2. maj

12.00 Belorusija – Slovenija Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija - Litva

Preberite še: