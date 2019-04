Vzhičen zaradi Kopitarja, a opozarja, da ta ne bo zmogel sam

Slovenski hokejski reprezentanci bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda pomagal tudi NHL-ovec Anže Kopitar, zaradi poškodb in upokojitev pa bo ta pogrešala kar nekaj standardnih članov. "Vsak trener je vzhičen, če ima v ekipi igralca, kot je Kopitar, a zavedati se je treba, da je to ekipni šport. Vsak bo moral dati od sebe to, kar se od njega pričakuje. Verjamem v fante," pravi selektor Ivo Jan, ki bo okrnjeno postavo risov v sredo vodil na prvi pripravljalni tekmi v Budimpešti.

Vse bližje je reprezentančni hokejski vrhunec, na katerem se bo slovenska izbrana vrsta v kazahstanskem Nursultanu v družbi gostiteljev, Belorusov, Madžarov, Južne Koreje in Litve med 29. aprilom in 5. majem potegovala za eno od dveh vstopnic za napredovanje v elitno divizijo. V tej so Slovenci zadnjič igrali leta 2017 v Parizu, ko so se ekspresno vrnili razred nižje.

Ivo Jan bo kot selektor prvič vodil reprezentanco na svetovnem prvenstvu. Začelo se bo 29. aprila. Foto: Bojan Puhek

"Čaka nas zelo težko delo. Tudi proti Litvi ne bo lahko. Litovci niso več neka xy reprezentanca. Tudi Južna Koreja se ne bo kar tako dala. Je pa res, da se je olimpijsko obdobje končalo, nekateri njihovi tujci niso več rosno mladi. Zdi se mi, da so na prvenstvu dočakali še vrhunec, ki so ga čakali," je Ivo Jan lani, še preden je postal selektor, dejal, da Slovence čaka eno od težjih prvenstev B-skupine.

Slovo standardnega tria

Da bo vse skupaj še zahtevnejše, so poskrbele nekatere poškodbe in upokojitve. Hokejsko kariero je po besedah selektorja končal dolgoletni branilec Mitja Robar, ki se je pri 36 letih odločil, da ima dovolj.

Mitja Robar je končal kariero, Jan Muršak in Aleš Mušič pa sta se poslovila od reprezentančnega dresa. Foto: Vid Ponikvar

Od reprezentance se je poslovil tudi 36-letni napadalec Aleš Mušič, da ne bo več oblekel dresa z risom, je zdaj sporočil še zadnja leta eden pomembnejših napadalcev Jan Muršak.

Poškodba za poškodbo

Manjkala bosta tudi člana udarnih napadov Jan Urbas (okreva po dveh pretresih možganov) in Žiga Jeglič (poškodba vratnih vretenc).

Poškodbe so med sezono krepko načele kar nekaj reprezentantov. Boštjan Goličič je zaradi poškodbe zapestja odigral le štiri tekme na začetku tekmovalnega obdobja, Anže Kuralt ni igral od konca januarja, Rok Tičar ima težave s prepono, številni so klubske sezone končali že pred mesecem in pol ...

Selektor Ivo Jan kljub številnim odpovedim verjame v svojo ekipo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Vedno se bo dogajalo, da bo kdo manjkal, da bo kdo odpovedal reprezentančni nastop, tako da moramo delati s tistimi, ki so tu. Treba je pričakovati, da bo jedro reprezentance odstopalo mesta mlajšim. Jaz in ves strokovni štab verjamemo v njih, v fante, ki so tu, v to, da bo svetovno prvenstvo dobro. Kuralt prvi teden še ni bil stoodstoten, a se izboljšuje, zadnjih pet treningov zvečer ni bilo več glavobolov. Goličič normalno sledi, kar zadeva fiziko, nima večjih težav, led mu morda malo manjka, a trenutno se mu ne pozna, da bi bil dlje odsoten z ledenih ploskev," o sestavi reprezentance pravi selektor, ki bo lahko računal na prvega zvezdnika slovenskega hokeja Anžeta Kopitarja.

Anže je eden, v ekipi jih je 20

A Jan opozarja, da kapetan Los Angeles Kings slovenskega barke ne bo zmogel krmariti sam: "Vsak trener je vzhičen, ko v ekipo dobi igralca, kot je Kopitar, a zavedati se je treba, da je to ekipni šport. Potrebujemo 20 igralcev, ki bodo dali od sebe to, kar se od njih pričakuje, Anže pa je tu le en kamenček, ki lahko z izkušnjami in kakovostjo potegne voz na našo stran."

"Anže Kopitar sam ne bo zmogel, vsak od 20 bo moral v danem trenutku dati od sebe to, kar se od njega pričakuje." Foto: Vid Ponikvar

Kopitar se bo reprezentanci pridružil konec tedna, tako da bo najverjetneje odigral obe pripravljalni tekmi z Italijo na Bledu (24., 25. april), na katerih si Jan želi, da bi slovenska reprezentanca zaigrala v postavi, kot bo potovala na prvenstvo. Zamisli o tem, koga bo postavil ob Kopitarja, je več, a za zdaj o njih še ne govori: "Večkrat sem že rekel, da moraš biti pripravljen na različne scenarije. V glavi imamo okvirne scenarije, kdo naj bi s kom igral. Pri Anžetu gre za tako kakovostnega hokejista, da je morda koga kdaj strah igrati z njim, da ne bi bilo kaj narobe, a mislim, da večjih težav ne bi smelo biti."

V sredo prva preizkušnja

Slovenska reprezentanca bo do prvenstva odigrala tri pripravljalne tekme, prvo že v sredo, ko bo gostovala pri tekmecu s prvenstva Madžarski. Jan ima namen k vzhodnim sosedom odpeljati tudi štiri mlajše hokejiste, na katere bi morda lahko računal v prihodnosti. Pripravam so se tako za nekaj dni pridružili štirje napadalci Maj Tavčar, Rok Kapel, Jaka Šturm in Jaša Jenko.

"Pri Madžarski prav veliko skrivnosti ni. Spremljal sem ligo EBEL, veliko igralcev prihaja iz Szekesfehervarja, nekaj jih bo iz ekip, ki igrata v slovaški ligi, MAC Budapest in DVTK Jegesmedvek. Nekako vemo, kakšen sistem igrajo. Na tej pripravljalni tekmi želimo preizkusiti tudi štiri mlade, videti, v kakšni formi so igralci, ki so na pripravah, pogledati madžarski koncept," o bistvu sredine tekme razmišlja nekdanji reprezentant in dodaja, da bo v Budimpešti le en napad morda tak, kot bo na SP.

V sredo prvi preizkus - obračun z nasprotnikom s svetovnega prvenstva, Madžarsko. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

V zadnjem delu priprav se bodo nato Slovenci osredotočili na detajle "v napadalni, obrambni tretjini, izhode, igri iz bulijev. Vsi moramo razmišljati v isti smeri, poskrbeti, da fantje ne bi bili prenasičeni do prvenstva, da bodo prav ob prvenstvu najbolje pripravljeni in mentalno sveži za odhod."

Pred letom v Kazahstan se bodo na Bledu še dvakrat pomerili s člani elite Italijani, takrat (24. aprila) bo tudi znan končni seznam potnikov na prvenstvo. Na njem bodo trije vratarji, sedem branilcev in 13 napadalcev. Kaj lahko tudi člani HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, ki še niso končali klubske sezone, med zmaji so kandidati Miha Zajc, Gregor Koblar, Luka Vidmar in Aleš Kranjc, pri železarjih pa Tadej Čimžar, Luka Kalan in David Rodman.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 17. april, Budimpešta

19.00 Madžarska – Slovenija Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija

Slovenske tekme na SP: Ponedeljek, 29. april

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija Četrtek, 2. maj

12.00 Belorusija – Slovenija Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija - Litva

