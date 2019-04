Slovenke uživajo v uspehu, a se tudi bojijo za prihodnost

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je prejšnji teden zmagala na svetovnem prvenstvu divizije II (skupina A) v škotskem Dumfriesu. Slovenke so na SP doživele le en poraz, na uvodni tekmi jih je po kazenskih strelih ugnala Španija s 4:3. Sledila pa so štiri zmage, najprej so ugnale domačinke Britanke s 4:2, Avstralijo s 6:1, Severno Korejo po kazenskih strelih s 4:3, nazadnje pa še Mehiko s 7:1.

Po prvem mestu - pred SP o podobnem uspehu v slovenskem taboru niso niti sanjali - sta danes na novinarski konferenci v Ljubljani vtise strnila selektor Ferjanič in kapetanka Pia Pren. Slovenke so napredovale prvič v zadnjih 15 letih.

"Mladinke so to oviro odstranile, ker niso obremenjene s preteklostjo, začeli smo verjeti in vzdušje je bilo neverjetno. Takrat smo začeli razmišljati, da nam lahko uspe," o receptu za uspeh pravi kapetanka Pia Pren. Foto: Ana Kovač

"Po tekmi z Britankami, ko nam jih je končno uspelo premagati, smo začele razmišljati o tem. Imele smo kar nekakšno mentalno blokado pred njimi, a generacije so se zamenjale. Mladinke so to oviro odstranile, ker niso obremenjene s preteklostjo, začeli smo verjeti in vzdušje je bilo neverjetno. Takrat smo začeli razmišljati, da nam lahko uspe," je o trenutku, ki je odločil prvenstvo, dejala kapetanka Prenova.

"Mislim, da smo začel malo skrivoma razmišljati, da so to lahko zgodi, po tekmi z Veliko Britanijo. Ta je bila za nas leta in leta zaklet nasprotnik in smo si že ustvarili mnenje, da proti njim pa res ne moremo igrati. A ko smo to naredili in ko smo videli ostale izide, sem si rekel, to pa lahko še daleč spravimo," je odločilni trenutek na SP ocenil selektor.

Selektor risinj Aci Ferjanič je pohvalil ekipo, a izrazil skrb za prihodnost slovenskega hokeja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za to ekipo ga ne skrbi, skrbi ga za klubsko sceno

"Za to ekipo me ne skrbi, ker upam, da bo še nekaj let skupaj. Skrbi pa me, ker se zadaj ne premakne dosti na klubski sceni. Dekleta so potisnjena na stran in pri nekaterih klubih mislijo, da hokej ni za punce. Zato ni prirastka deklet, da bi se lahko naša liga razširila vsaj še s kakšnim klubom ali dvema. Skušali bomo delati tako kot zadnjo sezono z vključevanjem v ligo EWHL, kar se je v zadnji sezoni ob pomoči Olimpije in Hokejske zveze Slovenije izkazalo za odlično zadevo," o prihodnosti razmišlja selektor Ferjanič.

V hokejski zvezi Slovenije razmišljajo tudi o domači organizaciji prvenstva 2020. Po pravilih sicer kot novinka v skupini (divizija I, skupina B) Slovenija nima pravice do kandidature oziroma nima prednosti, če se bo prijavil še kdo. Toda kot je dejal direktor zveze Dejan Kontrec, so v HZS že prijavili kandidaturo za izvedbo tega SP in obenem upajo, da ne bodo dobili protikandidatov, v tem primeru bi leta 2020 prvenstvo lahko gostila Slovenija.

