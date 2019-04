Nekateri so bili skeptični, tudi posmehljivi, a delo je obrodilo sadove

Dumfries na Škotskem bo slovenski ženski hokejski reprezentanci ostal v izjemnem spominu. Po letu 2005 in zmagoslavju v Južnoafriški republiki se veseli prvega mesta na SP divizije II, skupine A, in napredovanja v divizijo višje (divizijo I, skupino B).

Potem ko so varovanke Acija Ferjaniča na prvi tekmi po kazenskih strelih izgubile s Špankami, so premagale gostiteljico Veliko Britanijo, Avstralijo, prvič v zgodovini Severno Korejo, za konec pa še Mehiko. Pred zadnjo tekmo so imele vse v svojih rokah, kar so tudi izkoristile. Mehičanke so ugnale s 7:1 in veliko slavje se je lahko začelo.

"Rekli smo, da gremo na Škotsko po kolajno. Nismo rekli, po katero gremo, a prinesli smo jo. Nekateri so bili malo skeptični, tudi posmehljivi. Naše delo je obrodilo sadove," je zadovoljen selektor Aci Ferjanič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V tekmo smo šli malo nervozno, čeprav smo se pogovarjali o tem, da moramo začeti brez treme. Dekleta so dobro vedela, kaj nam ta tekma prinaša. Ko je prvi krč minil, smo se sprostili in tekma se je odvila, kot smo predvideli oziroma še malo boljše," je po visoki zmagi nad Mehičankami dejal selektor, ki podobnega prvenstva še ni doživel.

Ni si mislil, da bo tej generaciji uspelo

"Bilo je precej nepredvidljivo prvenstvo. Rekli smo, da gremo na Škotsko po kolajno. Nismo rekli, po katero gremo, a prinesli smo jo. Nekateri so bili malo skeptični, tudi posmehljivi. Tudi mi si nismo mislili, da bomo osvojili zlato," je razlagal Ferjanič, zadovoljen z napredkom v reprezentanci: "Če sem iskren, si nisem mislil, da bomo s to generacijo kdaj prišli v prvo divizijo, a očitno je delo, ki ga opravljamo zadnjih nekaj let, končno obrodilo sadove. Mislim, da smo bili letos zasluženo prvi."

Neizmerno veselje

Od veselja je žarela tudi Pia Pren, ki je bila kljub šele 27 letom del zmagovite reprezentance že pred skoraj desetletjem in pol.

"Neizmerno veselje," pravi kapetanka Pia Pren, ki se je po 14 letih spet razveselila napredovanja v tretji kakovostni razred. Foto: Ana Kovač

"Po 15 letih gremo spet divizijo višje. Bila sem zraven, ko smo šle prvič, zdaj sem 15 let starejša. Ko smo na začetku napovedovali kolajno, so nas morda malo postrani gledali, a zdaj imamo zlato. Veselje je neizmerno," se je smejalo kapetanki, ponosni na soigralke: "Vedele smo, kaj tekma proti Mehiki pomeni. Vse ali nič. Začele smo malo nervozno, a ko smo se sprostile, dosegle izenačujoči zadetek, pa nato še enega, so začeli zadetki padati. Tekma ni bila lahka, a dokazale smo, da smo morda dozorele, da smo tekmo, ki je bila v naših rokah, pripeljale do konca, do zmage."

Letošnje svetovno prvenstvo divizije I, skupine B (v tem razredu bodo Slovenke igralke prihodnje leto) pravkar poteka na Kitajskem. Ob gostiteljicah sodelujejo še Južna Koreja, Latvija, Kazahstan, Poljska in Nizozemska.