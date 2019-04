Slovenci dočakali prvega zvezdnika, a tudi novo odpoved nosilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pripravam slovenske hokejske reprezentance na svetovno prvenstvo drugega razreda, ki bo med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu, se je na Bledu pridružil najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar. Je pa na Bledu postalo jasno tudi, da na prvenstvu ne bo pomagal Rok Tičar, ki okreva zaradi poškodbe prepone.

Rok Tičar je sporočil, da je poškodba, kot kaže, hujša, kot je sprva predvideval, tako da tudi njega na svetovnem prvenstvu ne bo. "Žal je tako, a s poškodbami, sploh pri hokejistih, starejših od 30 let, je treba biti previden. Zagotovo nam bo močno manjkal, v naši reprezentanci je težko nadomestiti vsakega vidnejšega reprezentanta, a morali bomo igrati s fanti, ki so tu," je na Bledu po treningu povedal selektor Ivo Jan, ki se je moral že pred tem spopasti z več odpovedmi.

Jan Urbas okreva po dveh pretresih možganov, Žiga Jeglič se je odpravil na operacijo vratnih vretenc, Jan Muršak je končal reprezentančno kariero, za enako potezo se je odločil Aleš Mušič, medtem ko je Mitja Robar drsalke povsem postavil v kot.

Rok Tičar ne bo sodeloval na svetovnem prvenstvu v Kazahstanu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ob Kopitarju Sabolič in Pance

Je pa na Bledu danes s slovensko reprezentanco prvič drsal prvi zvezdnik reprezentance Anže Kopitar, ki je sicer že zjutraj opravil trening v skupini vratarjev. Jan računa, da bo ob kapetana moštva Los Angeles Kings postavil Roberta Saboliča in Žigo Panceta. "Da, zamisel je taka. Če ne bo šlo, bomo na prvenstvu spreminjali peterke," pravi selektor.

Trening Slovencev na Bledu

Po obračunu z Madžari, ki so ga izgubili s 4:7, se bodo Slovenci v pripravljalnem obdobju pomerili še s člani elitne divizije, z Italijani. Obe tekmi z zahodnimi sosedi bosta na Bledu (24. in 25. april). Kopitar bo najverjetneje zaigral na obeh.

Slovenska izbrana vrsta bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu palice ob gostiteljih prekrižala še z Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo. V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščeni reprezentanci prvenstva.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 17. april, Budimpešta

Madžarska : Slovenija 7:4 (3:1, 4:2, 0:1)

Strelci: 1:0 Erdely 4. (Gallo, Hari), 2:0 Wehrs 4. (Sofron, Sziranyi), 3:0 G. Nagy 15. (Sarauer, Sofron), 3:1 Sabolič 17. (PP1), 4:1 Hari 21. (Gallo), 4:2 Selan 23. (Repe, Ropret, PP1), 4:3 Verlič 29. (Goličič), 5:3 Benk 29. (Bodo, Terbocs), 6:3 Erdely 35. (Wehrs, Hari), 7:3 Hari (Gallo, Erdely), 7:4 Hebar 48. (Kuralt, Ograjenšek) Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija

Slovenske tekme na SP: Ponedeljek, 29. april

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija Četrtek, 2. maj

12.00 Belorusija – Slovenija Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija - Litva

