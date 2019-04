Vnuk zbodel HZS, Jeseničani: Vse za novo zvezdico

Pred slabima tednoma, ko je postalo jasno, da se v finalu Alpske lige ne bosta udarila slovenska predstavnika HK SŽ Olimpija in HDD Jesenice – če bi se, bi ta štel tudi za naslov slovenskega prvaka -, so iz Hokejske zveze Slovenije poslali štiri različice izvedbe finala državnega prvenstva. Vse štiri podrejene finalnemu scenariju regionalnega alpskega tekmovanja, v katerem je prvak po sedmih tekmah postala ljubljanska ekipa.

Bolj kot je se je zavlekel finale Alpske lige med Olimpijo in Pustertalom, manj manevrskega prostora je ostajalo za izvedbo finalne domače bitke. Kaj hitro je odpadel scenarij, ki je predvideval, da bodo finale igral na tri zmage, nato še tisti na dve zmagi, na koncu je ostala le še različica, ki precej razvrednoti boj za domačo krono. Večna tekmeca se bosta namreč udarila po sistemu boljši iz dveh tekem. Prvak bo znan v dveh dneh, in sicer se bo nekdo zvezdice razveselil v četrtek v Tivoliju.

Ko je postalo jasno, da bo Olimpija v finalu Alpske lige, v kateri si je pokorila vso konkurenco, odigrala sedem tekem, je ostala le še ena različica izvedbe finala državnega prvenstva - zmagovalec bo tisti, ki bo boljši v seštevku dveh tekem. Foto: HK SŽ Olimpija

"Nehumano in nesmiselno"

Moštvi sta se letos srečali šestkrat. Prvič na pripravljalni tekmi pred sezono na Bledu, drugič v finalu pokala, nato še štirikrat v sklopu Alpske lige. Na vseh šestih obračunih je zmagala Olimpija. Zadnjič sta se srečali 12. februarja, ko so zmaji slavili s 5:3, Jeseničani pa so se takrat ravno začeli prebujati. Njihovo sezono v Alpski ligi je nato v polfinalu zaustavil Pustertal, tako da so zadnjo tekmo odigrali 9. aprila. Olimpija je bila od takrat vsak drugi dan v ritmu tekem, v 11 dneh je odigrala sedem finalnih obračunov in po velikem preobratu končala italijansko prevlado na prestolu Alpske lige.

Trener Olimpije Jure Vnuk se sprašuje o smiselnosti finala domačega prvenstva po sistemu boljši iz dveh tekem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po odločilni nedeljski finalni tekmi se je trener zeleno-belega tabora Jure Vnuk spraševal o smiselnosti izvedbe finala domačega prvenstva po tem formatu.

"Devet mesecev smo bili pri vrhu, sezone je za nas praktično konec, a je v resnici še ni povsem, saj moramo z Jesenicami odigrati še ti dve nogometni tekmi. Naša zveza se je spomnila dve tekmi za to, kdo bo prvi na vasi. Nehumano in nesmiselno je igrati tako. Ne vem, zakaj ju moramo odigrati, mislim da smo si v tej sezoni že zaslužili naslov državnega prvaka. Šestkrat smo jih premagali, neporaženi smo, oni so bili osmi v tej ligi. Ne vem, čemu je potreba po dveh nogometnih tekmah. Naj nam dajo odmor in bomo nato odigrali na štiri zmage, če se že gremo hokej," je odgovorne za organizacijo domačega prvenstva k razmisleku pozval Vnuk.

Jeseničani po tretjega zaporednega Takole so se lani v Tivoliju veselili Jeseničani. Foto: Žiga Zupan/Sportida Naslov prvaka, tretjega v nizu, bodo branili Jeseničani, ki so od samostojnosti zbrali 12 naslovov (tri med letoma 1992 in 1994, 2005, 2006, štiri med letoma 2008 in 2011, 2015, 2017, 2018). Ljubljančani so od samostojnosti vknjižili 15 naslovov prvaka (med letoma 1995 in 2004 so zmagali desetkrat zapored), zadnjega leta 2016, ko so tekmovali še pod imenom HDD Olimpija. HK SŽ Olimpija, ki je v tej sezoni hitro uresničila prvi cilj (pokalna lovorika), nato pa presegla drugega (cilj je bil polfinale Alpske lige, postali so prvaki), na prvi članski naslov, ki je njen tretji cilj sezone, še čaka.

Dodatnemu igralcu na ledu sporočajo, da bodo naredili vse

"Takoj po zaključku v Alpski ligi smo se na kratko spočili, potem pa začeli z zelo intenzivnimi treningi, saj samo tako lahko zadržiš pravo hitrost in formo v času, ko čakaš na datum pričetka finala državnega prvenstva," je v pogovoru za uradno spletno stran kluba dejal najboljši strelec in podajalec železarjev v alpski sezoni Tadej Čimžar, ki se je med polfinalno alpsko serijo poškodoval, a se ob koncu vrnil v tekmovalni ritem.

Napadalec Jesenic Tadej Čimžar upa na bučno podporo s tribun. Foto: Urban Meglič/Sportida

Sedemindvajsetletnik si želi, da bi jih v torek s tribun Podmežakle spremljalo čim številčnejše občinstvo: "Polna dvorana je za vsakega od nas dodatna motivacija, posebno na Jesenicah, kjer navijači pripravijo peklensko vzdušje. Nekaj najlepšega je igrati pred veliko in glasno množico, kot je na Jesenicah. Navijačem obljubljamo, da bomo naredili vse za novo zvezdico. Ste naš šesti igralec na ledu."

Kako bodo igrali v finalu? Na vseh šestih medsebojnih obračunih v tej sezoni je zmagala Olimpija. Foto: Žiga Zupan/Sportida Prva tekma se lahko konča neodločeno, brez podaljška. Na drugi tekmi se ob enakem številu točk in golov po 60 minutah igra/jo "dolgi" podaljšek/i. V podaljšku igrajo s po štirimi igralci v polju in vratarjem, do zlatega gola oziroma dvajset minut. V primeru, da po dvajsetih minutah nobena ekipa ne zadene, se igra nov dolgi podaljšek do zlatega gola oziroma dvajset minut in tako naprej.



HZS

Po finalu nekateri na letalo za Kazahstan

Tekma na Jesenicah se bo v torek začela ob 19. uri, na četrtkovi povratni tekmi v Tivoliju pa si bosta ekipi iz oči v oči zrli od 20. ure naprej. Isti dan bo na Bledu tudi zadnji reprezentančni pripravljalni obračun pred svetovnim prvenstvom. Slovenci se bodo ob 17. uri pomerili z Italijo, v petek pa odpotovali na prizorišče SP v Kazahstan.

Selektor slovenske reprezentance Ivo Jan čaka na konec državnega prvenstva, po katerem bo tik pred letom na prizorišče svetovnega prvenstva drugega razreda dočakal zadnje rise. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Selektor Ivo Jan računa, da bo na letu tudi četverica ali peterica hokejistov, pred katerimi je še finale državnega prvenstva. Med kandidati so Čimžar, Luka Kalan, David Rodman (vsi Jesenice), Miha Zajc, Gregor Koblar, Luka Vidmar in Aleš Kranjc (vsi Olimpija).

Finale državnega prvenstva Torek, 22. april, Podmežakla

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija



Četrtek, 24. april, Tivoli

20.00 HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice



*igrajo po sistemu boljši iz dveh tekem

