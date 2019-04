Na vrtiljaku čustev do naslova prvaka: takšna priložnost se ti ponudi redko

Hokejisti Olimpije so po preobratu (v seriji so zaostajali z 1:3) postali prvaki Alpske lige. Moštvu je uspelo z izključno slovenskimi igralci.

Foto: HK SŽ Olimpija

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na odločilni sedmi finalni tekmi Alpske lige z zmago s 3:1 nad Pustertalom postavili piko na i popolnemu preobratu v seriji in postali prvaki tekmovanja. "Zahvala celotni ekipi, od uprave, ljudi, ki stojiji za nami, predvsem pa fantom, ki so na ledu pustili srce," je Olimpijin ustroj po osvojeni lovoriki pohvalil trener Jure Vnuk.

"Cilj je osvojitev dvojne domače krone in polfinale Alpske lige," so se konec lanskega avgusta ob predstavitvi povsem slovenske ekipe glasile besede predsednika HK SŽ Olimpija Mihe Butare. Ljubljančani so prvega kaj hitro uresničili. Za pokalno lovoriko so septembra v finalu premagali večne tekmece z Jesenic.

En cilj dosegli, drugega presegli

Dobrega pol leta pozneje je zeleno-bela ekipa že z uvrstitvijo v finale Alpske lige presegla zastavljene želje, vezane na mednarodno tekmovanje. Zmaji so namreč končali italijansko prevlado ter po Rittnu in Asiagu pokorili vso konkurenco. In to po velikem preobratu.

Prvi cilj sezone so v ljubljanskem taboru s pokalno lovoriko uresničili že septembra. Foto: Urban Meglič/Sportida

Olimpija se je v tednu dni zapeljala na vrtiljaku čustev. V ponedeljek je po dveh zakockanih domačih zmagah, po katerih je Pustertal v finalni seriji povedel s 3:1 v zmagah in si priigral zaključna ploščka za prvaka, tivolske hodnike prevevalo turobno vzdušje. Ljubljančani so sicer eden za drugim ponavljali, da verjamejo v preobrat, a od tega so jih ločile tri zaporedne zmage.

Na peti tekmi v sredo v Brunicu je še pol minute pred koncem srečanja kazalo, da bo Pustertal izkoristil že prvi zaključni plošček, navijači so že postavljali lovoriko v vitrino, ko je zeleno-beli tabor 24 sekund pred iztekom rednega dela izsilil podaljšek, zmagal in serijo preselil v Ljubljano. Olimpija je okrepljeno samozavest unovčila, na domačem ledu sploh prvič v sezoni premagala Južne Tirolce in serijo odpeljala v odločilno sedmo tekmo.

Na odločilni sedmi tekmi je Olimpijo v igri držal razpoloženi vratar Žan Us, Miha Zajc pa je poskrbel za zmagoviti zadetek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Verjeli do konca

Brunico je bil prizorišče, na katerem se je odločalo o alpskem prvaku. In pri Olimpiji spet ni šlo brez preobrata. Varovanci Jureta Vnuka, ki so v petek v Tivoliju pokazali precej suvereno predstavo, tokrat 50 minut niso bili prepričljivi.

Gostitelji so povedli v 18. minuti, vratarju Ljubljančanov Žanu Usu pa gredo zasluge, da je ostalo pri zgolj minimalnem domačem vodstvu. Zeleno-beli tabor se je v zadnjih minutah prebudil, v 53. minuti izenačil, v nadaljevanju pa igral le še on. Miha Zajc je minuto in pol po izenačenju zadel za vodstvo, dve minuti pred koncem pa z zadetkom v prazen gol potrdil popoln preobrat Olimpije in naslov alpskega prvaka.

"Moramo izkoristiti priložnost, saj takšno le redko dobiš," pravi Zajc Foto: HK SŽ Olimpija

"Izjemen občutek. Nista pomembna le moja zadetka, celotna ekipa je zadolžena za to zmago. Pred zadnjo tretjino smo si rekli, da moramo izkoristiti to priložnost, saj takšnih v življenju ne dobiš veliko, morda samo eno. Rekli smo si, da bomo naredili čisto vse, da zmagamo, kar nam je uspelo. Vedeli smo, da se bodo stvari, ko bomo zadeli, obrnile na našo stran. Verjeli smo do konca," je strelec dveh zadetkov Zajc dejal po velikem slavju na Južnem Tirolskem.

Epska zmaga in sezona, ki bo ostala v spominu

"S prvo tretjino nisem bil zadovoljen, ker smo nekoliko medlo štartali, v drugi smo sicer manj streljali, a bili drsalno boljši, o tretji pa nimam kaj slabega reči. Od gola naprej so Italijani praktično obstali. A hokej traja 60 minut, na dolge proge se ne galopira. Nam je mirnost prinesla zmago," je bil vesel glavni trener ekipe Jure Vnuk.

"Enkratna ekipa, epska zmaga," je po osvojeni lovoriki dejal trener Olimpije Jure Vnuk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ta je po osvojeni lovoriki zaploskal celotnemu klubu. "Enkratna ekipa. Od uprave, tistih, ki stojijo za nami, predvsem pa fantov, ki so na ledu pustili srce. To je bila epska zmaga. Njih je od naslova prvaka ločilo 24 sekund, a jim ni uspelo. Očitno niso bili v naprej pripravljeni na borbo, mi pa smo od poletja trenirali za sedmo tekmo. Mislim, da se bo o tej sezoni še veliko govorilo."

V torek začetek ekspresnega finala domačega prvenstva

Olimpija prav veliko časa za proslavljanje alpske krone ne bo imela, saj jo že v torek na Jesenicah proti branilcem domačega naslova čaka prva tekma finala državnega prvenstva. Prvak bo znan ekspresno, in sicer po sistemu boljši iz dveh tekem. Drugo srečanje, na katerem bodo okronali prvaka, bo v četrtek v Ljubljani.

Finale državnega prvenstva se začenja v torek na Jesenicah. Prvak bo znan v četrtek v Ljubljani. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Po drugi finalni tekmi bo okoli pet igralcev obeh klubov že v petek odpotovalo na svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstanu. Po besedah selektorja Iva Jana so kandidati Tadej Čimžar, Luka Kalan, David Rodman (vsi Jesenice), Miha Zajc, Gregor Koblar, Luka Vidmar in Aleš Kranjc (vsi Olimpija).