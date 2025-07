Ljubljanski kriminalisti so po napadu na 70-letnika na območju ljubljanskih Kleč v četrtek zvečer odvzeli prostost osumljencu kaznivega dejanja nasilništva, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Kot so zapisali, nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter identifikacijo vseh preostalih osumljencev.

Po navedbah Policijske uprave Ljubljana se je po doslej znanih podatkih na polju na območju Kleč v Ljubljani zgodil konflikt med osebami, v katerem so osumljenci zoper 70-letnega oškodovanca uporabili solzivec, ga fizično napadli in poškodovali.

Med delom na polju so ga napadli trije storilci

Kot v zadnjih dneh poročajo mediji, so starejšega kmetovalca v torek zvečer med delom na polju napadli in poškodovali trije storilci. V četrtek so se nato s pozivom k večji skrbi za varnost kmetov oglasili tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Pozvali so k večji prisotnosti policijskih patrulj na kmetijskih območjih, še posebej v času zrelosti pridelkov, ter vzpostavitvi sistema za hitro prijavo in obravnavo incidentov.

Pri tem so opozorili, da se pridelovalci hrane vse pogosteje spopadajo tako z manjšimi krajami kot z velikimi organiziranimi krajami celotnega pridelka ob koncu rastne dobe, pa tudi s krajo rejnih živali, orodja in mehanizacije.