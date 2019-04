Olimpija osvojila Alpsko ligo!

Hokejistom HK SŽ Olimpija je uspel velik preobrat. Potem ko so v finalni seriji Alpske lige na štiri zmage zaostajali že z 1:3, so se vrnili med žive in na odločilni sedmi tekmi v Brunicu s 3:1 premagali Pustertal ter osvojili naslov prvakov. To je prva mednarodna lovorika članskega kolektiva tega kluba, ki s člani deluje drugo sezono. Prav veliko časa za slavje ne bo, saj Ljubljančane že v torek na Gorenjskem čaka prva od dveh tekem finala državnega prvenstva proti Jesenicam.

Olimpija je bila še v začetku tedna v nezavidljivem položaju, saj so Južni Tirolci povedli s 3:1 v seriji in bili na peti tekmi le slabe pol minute oddaljeni od alpskega naslova. Ljubljančani so 24 sekund pred iztekom rednega dela izsilili podaljšek in serijo preselili v Ljubljano.

V Tivoliju so v petek Pustertal odpravili s 6:2, ostali med živimi in tehtnico s psihološko prednostjo prevesilo na svojo stran. Na odločilni sedmi tekmi zmaji niso bili tako prepričljivi, dolgo so zaostajali, nato pa celotno delo opravili v zadnjih osmih minutah, ko so dvakrat premagali nasprotnega vratarja Keitha Colina Furlonga, tretji zadetek za končnih 3:1 pa poslali v prazen gol.

Pustertal povedel in dolgo vodil

Moštvi sta obračun začeli previdno, več so bili sicer pri ploščku Ljubljančani, a kljub trem kaznim domačih v prvih desetih minutah niso resneje ogrozili vrat gostiteljev. V 18. minuti je Pustertal izkoristili neodločnost ljubljanske obrambe, ta je plošček izgubila v svoji obrambni tretjini, izmaknil ji ga je Tommaso Traversa, za hrbet Žana Usa pa ga je pospravil Armin Hofer.

Zmaji so dolgo trli odpor Južnih Tirolcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvih 20 minut igre je bilo nekoliko nervoznih, ob koncu tretjine je prišlo pred golom domačih tudi do manjšega pretepa, v katerem so si dvominutne kazni prislužili Armin Helfer, Marko Juhani Virtala, Kristjan Čepon in Aleš Mušič. V prvem delu igre so sicer domači igrali šest minut z igralcem manj, Ljubljančani le dve.

... in ga strli šele v zadnjih minutah tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Us ohranjal Olimpijo v igri, Svete in Zajc zadela za preobrat

Kazen pretepačem je bila odslužena v drugi tretjini, v kateri so prevladovali Južni Tirolci, a gola ni bilo. Ljubljančani so prevedrili tri izključitve. Če so v prvih dvajsetih minutah več strelov na gol sprožili zmaji (12:9), se je v drugi tehtnica prevesila konkretno na stran domačih (12:6).

To je prva mednarodna lovorika članske selekcije HK SŽ Olimpija. Foto: zajem zaslona

V prvi polovici zadnje tretjine se je nadaljevala prevlada domačih, Ljubljančane pa je reševal izjemno razpoloženi vratar Us, v 53. minuti tekme pa je s strelom z modre črte izid poravnal branilec Žiga Svete. Le minuto kasneje so se domači v obrambi zapletli, zmaji pa so s strelom Mihe Zajca prišli do vodstva z 2:1. Gostitelji so ob koncu poskušali izenačiti brez vratarja, a je njihovo usodo v 59. minuti z z zadetkom v prazen gol zapečatil Zajc.

Olimpija se je kot prva slovenska ekipa uvrstila v finale regionalnega tekmovanja in postala tretji zmagovalec Alpske lige po Rittnu 2017 in Asiagu 2018.

V torek začetek ekspresnega domačega finala

Po koncu alpske finalne serije Olimpijo in Jesenice čaka še finale državnega prvenstva, ki ga bosta ekipi odigrali ekspresno, po sistemu boljši iz dveh tekem. Prva tekma bo v torek na Jesenicah, druga v četrtek v Ljubljani.

Alpska liga, finale: 7. tekma, nedelja, 21. april

Pustertal : HK SŽ Olimpija 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Hofer 18.; Svete 53., Zajc 54., 59. 6. tekma, petek, 19. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) /3:3/

Orehek 1., Pešut 17. (PP1), Zajc 30., Kujavec 30., Mušič 34. (PP1) ; Gander 7., 36. (PP1)



5. tekma, sreda, 17. april

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:3* (1:0,1:0, 0:2,0:1) /3:2/

Grossgasteiger 11., M. Virtala 39.; Planko 52., K. Čepon 60., Planko 62. 4. tekma, ponedeljek, 15. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 3:4* (1:0, 2:1, 1:1, 0:1) /1:3/

1:0 Simšič 17. (Chvatal), 2:0 Mušič 22. (Jezovšek, Us), 2:1 Gander 36. (Andergassen, Helfer, SH1), 3:1 Mušič 39. (Vidmar, Kranjc, PP1), 3:2 Helfer 50. (L. De Lorenzo Meo), 3:3 T. Virtala 58. (M. Virtala), 3:4 Traversa (T. Virtala, Furlong) 3. tekma, nedelja, 14. april:

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 4:6 (1:1, 3:1, 0:4) /1:2/

Rajsar 11., Vidmar 23., Koblar 28., Chvatal 39.; Gander 7. (SH1), Hofer 27. (PP1), Traversa 41., 44. (PP1), Andergassen 48. (PP1), Helfer 60. (EN)



2. tekma, petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52.; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. 1. tekma, četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1 - zadetek z igralcem več

SH1 - zadetek z igralcem manj

EN - zadetek v prazen gol * podaljšek // razmerje v zmagah, igrali so na štiri

Preberite še: