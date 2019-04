Kapetan pozabil na preteklost: Najbolj nevaren si, ko nimaš česa izgubiti #video

"Nadaljevati tam, kjer so v petek končali," pred nedeljsko tekmo, po kateri bo znan prvak Alpske lige, pravijo hokejisti Olimpije. Ti so po zaostanku z 1:3 v seriji proti Pustertalu serijo izenačili na 3:3 v zmagah.

"Pokazali smo, da smo zelo velika ekipa, ki ima odlične navijače, in da imamo srce. V nedeljo moramo nadaljevati, kjer smo zaključili, garati vso tekmo, da bo prišla nagrada," je po zmagi s 6:2 nad finalnim nasprotnikom Alpske lige Pustertalom, s katero so izsilili odločilno sedmo tekmo za prvaka, ki bo v nedeljo v Brunicu, dejal kapetan HK SŽ Olimpija Aleš Mušič.

Kako hitro se stvari v hokeju lahko obrnejo, je v tem tednu dokazal slovenski finalist Alpske lige HK SŽ Olimpija. V ponedeljek so Ljubljančani doma zakockali dve tekmi v 24 urah in se znašli v nezavidljivem položaju. Pustertal je povedel s 3:1, od naslova ga je ločila le še zmaga, finalna serija pa se je v sredo preselila na njegov teren.

V Brunicu je bilo vse pripravljeno na dvig lovorike za naslov prvaka, slabe pol minute pred koncem rednega dela so namreč Južni Tirolci vodili z 2:1, a je nato Olimpija izsilila podaljšek, preprečila italijansko slavje in finale podaljšala vsaj še za eno tekmo. V petek je morala v Tivoliju nujno zmagati, če je hotela ohraniti možnosti za naslov prvaka. To ji je uspelo precej prepričljivo. Pustertal je odpravila s 6:2, tako da bo prvak Alpske lige znan v nedeljo po sedmi tekmi v Italiji. Finale se začenja z ničle, odločala bo ena tekma. Olimpija se nadeja, da trud zadnjih dni ne bo zaman.

Najbolj nevarni, ko nimajo česa izgubiti

Še pred nekaj dnevi je bila psihološka prednost povsem na strani Pustertala, danes je zgodba drugačna. O tem, kako je zeleno-beli tabor po poklapanem ponedeljku našel tako psihološko kot fizično moč, je spregovoril strelec dveh petkovih zadetkov Aleš Mušič.

"Pozabiti je bilo treba, kaj se je zgodilo, saj na preteklost ne moreš vplivati," o receptu, da so se pobrali s tal in vrnili med žive, pravi kapetan zeleno-belega tabora Aleš Mušič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Pozabiti je bilo treba, kaj se je zgodilo. Preteklost ni bila pomembna. Ko je nekaj za teboj, ne moreš več vplivati na vse skupaj, ne moreš ničesar spremeniti. Ekipa ali pa človek je najbolj nevaren, ko nima česa izgubiti. Mi smo bili v izgubljenem položaju, a smo verjeli v to, da lahko pridemo tja in serijo obrnemo. Zaostajali smo z 0:2, tam so že proslavljali, pa smo v zadnjih sekundah preobrnili tekmo, zdaj še doma zmagali, izid je 3:3. Mislim, da smo s tem pokazali, da smo zelo velika ekipa, da imamo srce in super navijače, ki nas podpirajo. Najlepša hvala za vse. Upam, da nas bodo navijači spodbujali in se nagnetli tudi v tisti "piksni", ki jo ima Pustertal, pa čeprav bodo viseli dol s streh, mi pa da jim vrnemo za vso podporo in skupaj proslavimo zmago," je kapetan opisal recept za preobrat in se zahvalil številčnemu občinstvu, ki jim stoji ob strani. V petek se jih je v Tivoliju spet zbralo prek 3.500.

Občinstvo se tudi v Ljubljani vrača na hokej:

Ozirali se bodo le na svojo igro

Tudi Žan Jezovšek, ki po prevetritvi peterk igra v prvem napadu z Mušičem, je dvignil palec polnim in bučnim tribunam: "Zahvalil bi se občinstvu. Pripravilo je fenomenalno vzdušje. Brez navijačev bi nam težko uspelo. V tekmo smo šli zelo dobro, dosegli hiter zadetek, kar nas je še bolj spodbudilo. Igrali smo svojo igro in dosegli ta rezultat. Imamo še eno tekmo, v soboto se moramo spočiti, v nedeljo pripraviti na nasprotnika in nadaljevati tako, kot smo končali. Psihološka prednost je po dveh zmagah na naši strani, oni so verjetno na tleh, niso pričakovali tega, ampak mi se oziramo le na svojo igro, kako bomo igrali mi. Moramo ostati zbrani vso tekmo."

Žan Jezovšek o izenačenju serije:

Soigralčevim besedam je prikimal tudi Mušič: "Moramo samo nadaljevati tam, kjer smo zaključili, garati od prve do zadnje minute."

Ekipa je samozavestna

"Celotno prvenstvo se trudiš, na koncu pa odloča ena tekma. Neverjetno. Smo samozavestni," pred gostovanjem na Južnem Tirolskem pravi Jure Vnuk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ljubljančani se bodo na gostovanje odpravili po podobnem scenariju, kot so se v sredo, in sicer na dan tekme.

"Verjamem, da imajo Italijani zelo težke noge, pa tudi zelo težke glave, tako da pričakujem, da se jim bo v nedeljo morda tudi malo zatresla roka. A ne smemo pozabiti, da gre za zelo izkušeno ekipo in da ni še nič odločenega. Neverjetno. Celotno prvenstvo se trudiš, gledaš po lestvici, potem pa o prvaku odloča ena sama tekma. Mislim, da smo si zaslužili, da smo, kjer smo. Naredili bomo vse, da bomo prvaki. Ekipa je zelo samozavestna. Vedo, kaj delajo. Upam, da bomo prikazali dobro igro in bomo nagrajeni," pa je pred pomembnim gostovanjem misli strnil trener zmajev Jure Vnuk.

Srečanje v Brunicu se bo v nedeljo začelo ob 20. uri. Olimpijo po finalni tekmi že v torek čaka nov finale. Z Jesenicami se bo na ekspresen način udarila po sistemu boljši iz dveh tekem. Prva tekma bo v torek na Gorenjskem, prvak bo znan v četrtek v Ljubljani.

Beli zmaji Olimpija je tokrat doma zaigrala v "gostujočih" belih dresih. Le v teh je v letošnji sezoni strla Pustertal. Bela barva se je tudi na domačem terenu izkazala za zmagovito. Kaj je o izbiri dresov povedal trener Jure Vnuk?

Alpska liga, finale, šesta tekma

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):

Nedelja, 21. april

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija Petek, 19. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) /3:3/

Orehek 1., Pešut 17. (PP1), Zajc 30., Kujavec 30., Mušič 34. (PP1) ; Gander 7., 36. (PP1)



Sreda, 17. april

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:3* (1:0,1:0, 0:2,0:1) /3:2/

Grossgasteiger 11., M. Virtala 39.; Planko 52., K. Čepon 60., Planko 62. Ponedeljek, 15. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 3:4* (1:0, 2:1, 1:1, 0:1) /1:3/

1:0 Simšič 17. (Chvatal), 2:0 Mušič 22. (Jezovšek, Us), 2:1 Gander 36. (Andergassen, Helfer, SH1), 3:1 Mušič 39. (Vidmar, Kranjc, PP1), 3:2 Helfer 50. (L. De Lorenzo Meo), 3:3 T. Virtala 58. (M. Virtala), 3:4 Traversa (T. Virtala, Furlong) Nedelja, 14. april:

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 4:6 (1:1, 3:1, 0:4) /1:2/

Rajsar 11., Vidmar 23., Koblar 28., Chvatal 39.; Gander 7. (SH1), Hofer 27. (PP1), Traversa 41., 44. (PP1), Andergassen 48. (PP1), Helfer 60. (EN)



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52.; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1 - zadetek z igralcem več

SH1 - zadetek z igralcem manj

EN - zadetek v prazen gol * podaljšek // razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

