"Zadovoljen bom le z uvrstitvijo v elito. Verjamem, da gremo vsi, od samega vrha reprezentance do zadnjega igralca, na prvenstvo z namenom, da poskušamo napredovati," je teden pred začetkom svetovnega prvenstva drugega razreda odločen prvi zvezdnik slovenske reprezentance in prihajajočega vrhunca sezone v Kazahstanu Anže Kopitar, ki ima misli usmerjene le proti napredovanju v najkakovostnejši rang tekmovanja.

Slovenska hokejska reprezentanca se od začetka aprila na Bledu pripravlja na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo drugega razreda, ki ga bo med 29. aprilom in 5. majem gostil Nursultan v Kazahstanu. Sprva majhna skupina se je v gorenjskem biseru vsak dan večala, v soboto pa na ledu pričakala prvo ime risov in tudi prihajajočega svetovnega prvenstva Anžeta Kopitarja.

Zvezdnik Los Angeles Kings je upal, da se bo v domovino vrnil v še toplejših mesecih, a je za Kralji klavrna sezona, v kateri so bili daleč od izločilnih bojev. Redni del so končali kot drugo najslabše moštvo lige, na zadnjem mestu zahodne konference.

Preprosto ni steklo, pojavile so se frustracije

"Narobe je šlo kar nekaj stvari. Že na začetku se je poškodoval Quick (prvi vratar, op. a.), že pred samo sezono se je poškodoval Brown in zamudil deset tekem ... Ni nam šlo, v upanju, da se bi se vsaj kaj spremenilo, da bi našli iskrico, smo zamenjali trenerja, pa tudi ni šlo. Bolj kot negativizem so se pojavile frustracije, ker smo vedeli, da imamo dobro ekipo, a igra ni stekla, nekako ni steklo, kot bi moralo, kot smo pričakovali. Nihče ni bil zadovoljen z osebnim dosežkom, sploh pa ne z ekipnim. Vse skupaj je šlo zelo hitro navzdol," se je na novinarski konferenci v prehitro končano klubsko sezono ozrl 31-letnik.

S Kralji je sezono spet končal predčasno: "Preprosto nam ni steklo." Foto: Reuters

Po koncu tekmovalnega obdobja se je med Kralji s prstom kazalo na proces treningov, ki naj ne bi bil najprimernejši. Kako Kopitar ocenjuje ta del?

"Treningi res niso bili najboljši. Nekaj vzroka za neuspeh je zagotovo tudi v tem, a večja težava je bila v samih tekmah. Zelo malokrat smo sestavili 60 minut take igre, ki je potrebna za zmago. Ali je bilo to pet, šest, deset minut, ko smo prejeli tudi zelo veliko zadetkov, ker nismo igrali takega hokeja, kot bi ga morali. V taki ligi se to zelo hitro pozna, tako da je stvari težko nadoknaditi."

Poseben večer tako zanj kot družino View this post on Instagram Legend. #1000GamesClub A post shared by LA Kings (@lakings) on Apr 6, 2019 at 8:44pm PDT Čeprav sezona ne bo ostala v lepem spominu, si bo zadnjo tekmo rednega dela zapomnil za vselej. Na tej so mu priredili slovesnost ob mejniku tisoč odigranih tekem rednega dela najkakovostnejše hokejske lige. Vse je odigral v dresu LA Kings. Le še 60 hokejistov je v ligi NHL tisoč tekem odigralo za isti klub. "To je bil zame vsekakor poseben mejnik. Ne vem, koliko igralcev v zgodovini lige NHL ga je preseglo. Vem, da jih ni bilo veliko, ki bi odigrali toliko tekem z eno ekipo. Jaz sem med temi. V prvi vrsti sem zelo ponosen na to, da sem sploh odigral tisoč tekem, pa tudi na to, da prav vse s Kingsi. Tu bi rad ostal do konca svoje kariere. Občutki so bili res lepi, ne le zame, tudi za mojo ožjo in širšo družino je bil to poseben večer."

Treba bo začeti graditi na prihodnosti

"Po sestanku z njim lahko rečem, da imam zelo pozitivne občutke," o novem trenerju Kraljev Toddu McLellanu pravi kapetan. Foto: Reuters

Preden se je vrnil v Slovenijo, je v Kaliforniji opravil kar nekaj sestankov, med drugim tudi z novim trenerjem Los Angeles Kings, Kanadčanom Toddom McLellanom, ki bo Kralje vodil od nove sezone naprej. Na tem položaju je zamenjal rojaka Willieja Desjardinsa.

"Poznam ga le toliko, kolikor je bil trener San Joseja in Edmontona. Imel sem sestanek z njim in lahko rečem, da imam zelo pozitivne občutke, kar se tega tiče. Vem, da ima kar nekaj dela. Najel bo še svoje pomočnike in vse, kar je potrebno. Treba bo namreč začeti graditi za prihodnost," je proti novim izzivom kariere čez lužo, kamor se bo vrnil čez dobre štiri mesece, pogledal kapetan Kraljev.

S prilagajanjem na Janov sistem ne bo težav

Način dela McLellana, ki je kot pomočnik pri Detroit Red Wings leta 2008 slavil naslov prvaka lige NHL, leta 2015 pa Kanado na svetovnem prvenstvu vodil do prvega zlata po osmih letih, bo spoznaval čez nekaj mesecev, trenutno spoznava stil selektorja Iva Jana, pred varovanci katerega je zahtevna naloga.

"Njegov način vodenja, igre se ne razlikuje tako zelo od prejšnjih selektorjev, tako da kar se sistemov tiče, ne bo nobenih težav," je Kopitar povedal o poznavanju sistema selektorja Iva Jana. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Z Ivom sva nekaj prvenstev in ene kvalifikacije za olimpijske igre še igrala skupaj. Njegov način vodenja, igre se ne razlikuje tako zelo od prejšnjih selektorjev, tako da kar se sistemov tiče, ne bo nobenih težav. Imeli smo že sestanek, na katerem smo vse skupaj malo pregledi, se dogovorili, kakšen bo način igre. Bomo pa to še v prihodnjem tednu razvijali in nadgrajevali, da bo to že na prvi tekmi steklo, kot mora."

Na sobotnem treningu sta ob Kopitarju v napadu igrala Robert Sabolič, ki tokrat ne bo mogel računati na nobenega iz zadnja leta standardnega tria Sabolič-Tičar-Jeglič (oba sta sodelovanje zaradi poškodbe odpovedal), in Žiga Pance. S to kombinacijo bo selektor v udarnem napadu poskušal tudi na prvenstvu.

Vodil bo ekipo, a potreben bo ekipni duh

Slovenci se bodo s precej spremenjeno zasedbo (v reprezentanci ne bo do pred kratkim bolj ali manj standardnih članov Jana Muršaka, Jana Urbasa, Žige Jegliča, Roka Tičarja, Mitje Robarja, Aleša Mušiča, Žige Pavlina) za eno od dveh vstopnic za napredovanje v eliti, v kateri so zadnjič igrali leta 2017, potegovali v družbi Kazahstana, Belorusije, Madžarske, Južne Koreje in Litve.

Zaveda se pomembnosti svoje vloge v precej zdesetkani reprezentanci, a opozarja na to, da bo tudi preostalih 20 članov ekipe moralo dodati svoj delež. Verjame, da bodo pokazali ekipni duh, ki je Slovenijo krasil ob večjih uspehih v zadnjih letih. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Letos manjka kar nekaj igralcev, tako da je kar nekaj novih obrazov. Vem, da se veliko pričakuje od mene, glede tega imam jaz verjetno še malo višja pričakovanja zase, kot jih imajo preostali. To zame ne bo nič novega. Vem, da sem eden od nosilcev igre in da bom nekako vodil to ekipo. A vemo, da hokej igra 20 igralcev, tako da je izpostavljanje enega samega igralca, pa naj bom to jaz ali kdo drug, nesmiselno. Moramo imeti tisti ekipni duh, ki nas je že tolikokrat popeljal v A-skupino in na olimpijske igre," je izkušeni osrednji napadalec izpostavil kemijo, ekipni duh, ki je Slovence krasil ob večjih uspehih v preteklih letih, na zadnjih dveh prvenstvih pa zunanjemu opazovalcu deloval precej bolj medlo.

"Ne vem, kakšno je vzdušje v slačilnici, ko me ni tam. Na žalost me takrat ni bilo, zdaj sem tukaj, pripravljen pomagati. Kar se je dogajalo, se je dogajalo, zdaj gremo pa naprej."

Treba bo biti pogumen

Kopitar je za slovensko reprezentanco zadnjič igral v uspešnih olimpijskih kvalifikacijah v Minsku septembra 2016, na svetovnem prvenstvu je zadnjič pomagal leta 2015 na Češkem, v skupini B pa zadnjič igral daljnega leta 2007, ko jo je gostila Ljubljana.

"Od takrat je minilo že precej časa, zamenjal se je tudi format skupine. Menim, da je vsaka reprezentanca močnejša, kot je bila pred leti. V tak turnir je treba štartati na polno. Vemo, da je vedno zelo pomembna že prva tekma. Pomembno je, da začneš dobro, treba je iti na zmago, treba je igrati pogumno. Morda je to, da prvo tekmo igramo proti domačinom, dobro. Oni imajo najverjetneje visoke cilje, velike apetite, da bi napredovali. Tudi mi gremo tja s tem namenom. Igrali bomo po najboljših močeh, pustili bomo vse na ledu, 5. maja pa bomo videli, ali bo to zadostovalo," pravi edini slovenski NHL-ovec in dodaja, da bo po prvenstvu zadovoljen le z eno stvarjo.

"Kar nekaj bo odvisno od dnevne forme, pa tudi od sreče. Pomembno bo, koliko si bomo mi želeli in koliko si bodo drugi. Verjamem, da si bomo mi napredovanja zelo močno želeli." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Značaj ekipe nikoli ni bil vprašljiv

"Zadovoljen bom le z uvrstitvijo v elito. Ta ekipa je vedno igrala na polno, vedno je dala vse od sebe, tako da mislim, da sam značaj ekipe nikoli ni bil vprašljiv, o njem nismo dvomili. Mislim, da bo enako na tem turnirju. Ima pa vsaka reprezentanca možnost za napredovanje. Kar nekaj bo odvisno od dnevne forme, pa tudi od sreče. Pomembno bo, koliko si bomo mi želeli in koliko si bodo drugi. Verjamem, da si bomo mi napredovanja zelo močno želeli. Verjamem, da gremo vsi, od samega vrha reprezentance do zadnjega igralca, tja, da se poskušamo uvrstiti v elito."

Slovenci imajo danes prost dan, v ponedeljek pa se bodo spet zbrali za zaključni del priprav. V sredo in četrtek bodo na Bledu odigrali še dve pripravljalni tekmi s članico elite Italijo, nato pa v petek odpotovali proti prizorišču prvenstva Nursultanu, kjer se bo vse skupaj začelo v ponedeljek, 29. aprila.

Fotoutrinki s sobotnega treninga (foto: Peter Podobnik/Sportida):

Fotoutrinek s sobotnega treninga:

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 17. april, Budimpešta

Madžarska : Slovenija 7:4 (3:1, 4:2, 0:1)

Strelci: 1:0 Erdely 4. (Gallo, Hari), 2:0 Wehrs 4. (Sofron, Sziranyi), 3:0 G. Nagy 15. (Sarauer, Sofron), 3:1 Sabolič 17. (PP1), 4:1 Hari 21. (Gallo), 4:2 Selan 23. (Repe, Ropret, PP1), 4:3 Verlič 29. (Goličič), 5:3 Benk 29. (Bodo, Terbocs), 6:3 Erdely 35. (Wehrs, Hari), 7:3 Hari (Gallo, Erdely), 7:4 Hebar 48. (Kuralt, Ograjenšek) Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija

Slovenske tekme na SP: Ponedeljek, 29. april

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija Četrtek, 2. maj

12.00 Belorusija – Slovenija Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija - Litva

