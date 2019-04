Slovenci serijo pripravljalnih tekem začeli s porazom

Slovenska hokejska reprezentanca je v Budimpešti odigrala prvo pripravljalno srečanje pred svetovnim prvenstvom drugega razreda, ki se bo v Kazahstanu začelo 29. aprila, in Madžarom priznala premoč s 4:7. Risi še niso nastopili v "polni" zasedbi, med drugimi sta manjkala Rok Tičar in Anže Kopitar, ki se bo soigralcem pridružil konec tedna, priložnost za igro pa so dobili tudi nekateri člani reprezentance do 20 let.

Pripravljalna tekma, s reda, 17. april



Madžarska : Slovenija 7:4 (3:1, 4:2, 0:1)

Strelci: 1:0 Erdely 4. (Gallo, Hari), 2:0 Wehrs 4. (Sofron, Sziranyi), 3:0 G. Nagy 15. (Sarauer, Sofron), 3:1 Sabolič 17. (PP1), 4:1 Hari 21. (Gallo), 4:2 Selan 23. (Repe, Ropret, PP1), 4:3 Verlič 29. (Goličič), 5:3 Benk 29. (Bodo, Terbocs), 6:3 Erdely 35. (Wehrs, Hari), 7:3 Hari (Gallo, Erdely), 7:4 Hebar 48. (Kuralt, Ograjenšek)

Streli: Mad 33 (14, 19,-); Slo 14 (6, 8,-)

Postava Madžarska: Vay, Balizs; Stipsicz, Szabo, Erdely, Hari, Gallo; Sziranyi, Wehrs, G. Nagy, Sarauer, Sofron; Scott, Pozsgai, Magosi, K. Nagy, Vas; Garat, Varga, Benk, Bodo, Terbocs.

Postava Slovenija: Stojanovič, Gračnar; Kovačević, Podlipnik, Pance, Sabolič, Verlič; Gregorc, Magovac, Goličič, Kuralt, Ograjenšek; Repe, Selan, Hebar, Ropret, Sotlar; Logar, Štebih, Kapel, Predan, Tavčar; Jenko, Šturm.



Slovenska hokejska reprezentanca, ki se od začetka aprila pripravlja na svetovno prvenstvo drugega razreda, na prvem pripravljalnem srečanju v Budimpešti ni bila enakovreden tekmec Madžarom, ki bodo njen tekmec tudi na prvenstvu v Kazahstanu.

A selektor Ivo Jan še ne mogel računati na polno zasedbo, saj nekateri risi še niso prišli na zbor, nekateri pa so zaradi poškodb preventivno počivali, tako da so bili na Madžarskem v postavi tudi hokejisti iz reprezentance U20. Med temi tudi Rok Kapel, Jaka Šturm, Jaša Jenko, Aljaž Predan in Maj Tavčar.

Robert Sabolič je ob koncu prve tretjine izkoristil prvi power-play in znižal na 1:3. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenci so srečanje odprli slabo, v četrti minuti sta vratarja Roka Stojanoviča (njegova menjava je Luka Gračnar) v razmiku pol minute premagala Csanad Erdely in Kevin Wehrs, v 15. minuti je na 3:0 zvišal Gergo Nagy. Ob koncu tretjine je zaostanek znižal Robert Sabolič, ki je izkoristil prvo številčno prednost na tekmi. Madžari so v uvodni tretjini prevladovali, sprožili so 14 strelov, risi le šest.

Tudi druga tretjina se je za Janove varovance slabo začela, po 11 sekundah je na 4:1 zvišal Janos Hari. V slovenskih vratih je po prejetem golu Gračnar zamenjal Stojanoviča, risi so imeli spet igralca več in unovčili še drugo kazen Madžarov. Znižal je branilec Maks Selan. V 29. minuti je Miha Verlič z zadetkom ob izenačenih močeh zadel za 3:4. A gostitelji so hitro odgovorili, Andras Benk je zvišal na 5:3, do konca 40. minute pa sta za visoko prednost zadela še Erdely in Hari.

Slovenci so v zadnjem delu znižali prek Andreja Hebarja, ki je postavil končnih 7:4.

Po obračunu z Madžari se bodo Slovenci v pripravljalnem obdobju pomerili še s člani elitne divizije, Italijani. Obe tekmi z zahodnimi sosedi bosta na Bledu (24. in 25. april).

Vstopnici za elito čakata v Kazahstanu

Slovenska izbrana vrsta bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu palice ob gostiteljih prekrižala še z Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo. V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca prvenstva.

Sreda, 17. april

19.00 Madžarska - Slovenija

Vratarjia Luka Gračnar, Rok Stojanovič

Branilci: Aleksandar Magovac, Miha Štebih, Maks Selan, Jurij Repe, Matic Podlipnik, Miha Logar, Sabahudin Kovačević, Blaž Gregorc

Napadalci: Miha Verlič, Jure Sotlar, Robert Sabolič, Anže Ropret, Aljaž Predan, Žiga Pance, Ken Ograjenšek, Anže Kuralt, Andrej Hebar, Boštjan Goličič, Maj Tavčar, Rok Kapel, Jaka Šturm, Jaša Jenko

Selektor: Ivo Jan

