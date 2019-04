Marcel Rodman zapušča Jesenice, predsednik upa na nekoga, ki bi odprl dodatna vrata #video

Za Jeseničani je turbulentna sezona. Že začela se je s selitvijo igralcev v Olimpijo. Nekateri nekdanji igralci niso sodili v vizijo trenerja Gabra Glaviča, o čemer javno niso želeli govoriti, se je pa po tivolskih hodnikih slišalo marsikaj, tako da so se na koncu znašli v zeleno-belem dresu. Na Gorenjskem je nato decembra prišlo do trenerske menjave.

Glaviča je zamenjal trenerski novinec Marcel Rodman in nekaj mesecev čakal, da so varovanci ponotranjili njegov sistem. V zadnjih dveh mesecih so igrali drugače, bili vse do konca polfinalne serije Alpske lige v igri za finale, a na odločilni tekmi klonili pred Pustertalom.

Ostalo jim je upanje na ubranitev domače lovorike. Po polovici ekspresnega finala, ki so ga igrali po sistemu boljši z dveh tekem, so vodili s 4:2 in imeli na odločilni četrtkovi tekmi pred zadnjo tretjino ob izenačenju 2:2 vse niti v svojih rokah. A Olimpija je priredila preobrat, slavila s 5:2 in osvojila trojno krono – pokalni naslov, alpski naslov, državni naslov.

"Razumljivo sem razočaran. Prva tretjina je bila dokaj slaba. Vedeli smo, kako agresivna je Olimpija z igralcem manj, a smo bili v reakcijah prepočasni. Dobro smo odigrali drugih deset minut druge tretjine, pred zadnjo tretjino smo si rekli, da želimo zmagati, da ne gledamo na rezultat 2:2. A zaigrali smo drugače, Olimpija je bila boljša. In ko pogledamo na koncu, je Olimpija zasluženo zmagala, tako da ji lahko le čestitam," je po porazu v finalu državnega prvenstva dejal Rodman, ki bo popolno analizo finala opravil v prihodnjih dneh.

"Zagotovo to, da smo izgubili odločilno tekmo proti Brunicu, ni najbolje vplivalo na nas, tako da morda te zmagovalne miselnosti proti Olimpiji spet ni bilo toliko." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Nič pametnega ne znam v tem trenutku povedati. O tem finalu bom moral še malo premisliti. Za prvo polovico sezone ne morem govoriti, a dolgo časa smo iskali tisto pozitivno energijo, ki nas bo pripeljala do tega, da bomo zmagovali velike tekme. In našli smo jo v polfinalu Alpske lige. Zagotovo to, da smo izgubili odločilno tekmo proti Brunicu, ni najbolje vplivalo na nas, tako da morda te zmagovalne miselnosti proti Olimpiji spet ni bilo toliko," je še dodal Rodman, ki se poslavlja od Jesenic. A o tem v četrtek uradno še ni želel govoriti: "Pustimo to temo za kakšen drug dan. Danes ni pravi."

So pa to potrdili naslednji dan v klubu v izjavi za javnost.

"Najprej bi se rad zahvalil klubu HDD Sij Acroni Jesenice za zadnjih pet mesecev. Rad bi se zahvalil Anžetu Pogačarju za zaupanje in dano priložnost, da sem svojo hokejsko kariero, tako kot igralsko, začel na Jesenicah. Z veseljem sem deloval skupaj z Alešem Burnikom in Petrom Škrabljem ter z vsakim igralcem posebej in vsemi skupaj. Od vsakega sem se nekaj naučil in za to izkušnjo sem zelo hvaležen. Želel bi si, da bi se sezona končala na drugačen način. Na koncu smo bili prekratki tako v Alpski ligi kot v državnem prvenstvu. Zmanjkalo nam je malo, pa vendarle veliko. Na rezultat ne morem biti ponosen, ponosen pa sem na naše delo. Dokazali smo, da je napredek možen, vendar le s trdim delom in profesionalnim odnosom. Ko delaš s srcem in ko se lahko zaneseš na ljudi okoli sebe, je možno marsikaj. V dvorano so se vrnili navijači, za to je zaslužna celotna ekipa. Na ledu so garali eden za drugega in vsako tekmo posebej so dokazali, kaj pomeni – ena ekipa, eno srce! Želel sem si, da našo zastavljeno pot nadaljujemo, nadgradimo. Na žalost pa trenutna situacija tega ne dopušča. Vsej rdeči družini želim, da se nejasnosti glede prihodnosti v najkrajšem času zbistrijo, saj si ta ekipa zasluži naslednje poglavje. Bolj uspešno poglavje! Hvala vsem in srečno!" so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Blizu, a na koncu zelo daleč

"Pristop do tekme je bil pravi, prišli smo igrat hokej, kot smo se dogovorili. Imeli smo svoje trenutke, veliko igre z igralcem več. Bili so trenutki, ko bi to morali odločiti sebi v prid, tako pa smo dvakrat rezultat lovili, dvakrat ujeli Olimpijo in imeli pred zadnjo tretjino vse v svojih rokah. Zadnjo tretjino nismo videli paka, to je bila ena teh stvari, ki je odločila zmagovalca.

To, da je Olimpija zmagala določene odločilne tekme skozi celotno končnico Alpske lige, se ji je zagotovo poznalo na samozavesti. Prepričan sem, da so oni v trenutkih, ko so videli, da mi malo popuščamo, stopili na plin in unovčili tudi individualno kakovost. Nam je te na koncu zmanjkalo. Tako je bilo tudi v Alpski ligi. Bili smo blizu, a na koncu zelo daleč. Razočaranje je veliko, na koncu pa moraš premoč priznati, dati roko boljšemu, čestitati, pa čez celotno poletje imeti v glavi to, česar nisi dosegel. To mora biti motivacija za naprej. Te pri meni ne manjka, sploh po letošnji sezoni," je po koncu sezone razmišljal kapetan Andrej Tavželj.

Težko so besede šle z jezika tudi napadalcu Luki Kalanu, za katerega je bila noč kratka, saj je že zjutraj z reprezentanco odletel na svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstan. "Sploh nimam besed, težko govorim o tem finalu. Preprosto nismo igrali, kot smo se dogovorili, Olimpija je to izkoristila in na koncu zasluženo zmagala. Dali smo vse od sebe, a to ni bilo dovolj, poskusili bomo to prespati. Če pogledam celotno sliko sezone, pa ne smem biti tako razočaran, saj si še sredi decembra nihče ni mislil, da bi lahko konkurirali Olimpiji ali Brunicu. Na koncu smo bili v igri do zadnje sekunde na obeh odločilnih tekmah, a nam žal ni uspelo."