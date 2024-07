Državni sekretar na Koroškem: Na pol dokončana dela so izničena. Treba je začeti znova.

Posledice neurja, ki je pretekli konec tedna prizadelo Črno na Koroškem, si je danes na terenu ogledal državni sekretar za okolje, prostor in podnebje v kabinetu predsednika vlade Jure Leben. Kot je ocenil, se bo morala država po zadnjem neurju osredotočiti na to, kako ob izvajanju dolgoročne sanacije nekatera območja še dodatno zavarovati.

Kot je v izjavi za medije ob robu današnjega obiska ocenil državni sekretar, takšni vremenski dogodki prekrižajo načrte na področju sanacijskih del, ki jih izvajajo v občinah od lanskih avgustovskih poplav. "Dela, ki so že na pol dokončana, so ob takšnih dogodkih izničena, zaradi česar je treba začeti znova," je dejal.

Kot svojo glavno nalogo je izpostavil pospešitev aktivnosti med resorji, ki so vključeni v reševanje posledic na terenu. Ob tem je ocenil, da je treba pospešiti čiščenje gozdnih vlak, zagotoviti pomoč pri vzpostavitvi infrastrukture in potrebno opremo, da se ob prihodnjih tovrstnih dogodkih škoda ne bi še povečala.

"Treba je priti na teren, se pogovarjati z lokalno skupnostjo"

"Hkrati bomo morali kot država zelo veliko nameniti prostorskemu načrtovanju in se osredotočiti na točke v Sloveniji, kjer se nam zadnjih nekaj mesecev pojavljajo taka neurja, kot je bilo to ta konec tedna v Črni na Koroškem. Zato je treba priti na teren, se pogovarjati z lokalno skupnostjo in podatke prenesti nazaj v Ljubljano ter se potem med resorji uskladiti, tudi z direkcijo za vode, da se težave čim prej odpravijo," je poudaril Leben.

Drugi izziv, ki se mu bo morala država posvetiti ob izvajanju dolgoročnih sanacijskih ukrepov, pa je po njegovem mnenju identifikacija objektov, ki jih je treba dodatno varovati v vmesnem obdobju, da se škoda ne bo ponavljala. Ob tem je dejal, da se z upravo za zaščito in reševanje že dogovarjajo o naročilu nove zaščitne opreme, kot so vreče, baloni in zagatnice na hišah. To bodo razdelili med ljudi, da si bodo lahko sami preventivno pomagali.

V četrtek se bodo s predstavniki direkcije za vode v primeru domov, ki jih bodo umaknili s seznama za odstranitev, dogovorili o ukrepih za zaščito teh domov in časovnici njihovega sprejemanja. "Če to zdaj naredimo odgovorno in učinkovito, smo rešili kar nekaj težav za vmesno obdobje," je ocenil Leben.

Srečal se je z županjo Romano Lesjak

Ob tem je zavrnil očitke, da na vladi v zadnjem letu niso storili ničesar za pospešitev postopkov v okviru poplavne sanacije. Po njegovih besedah so bile v tem času med drugim nadgrajene strokovne podlage za poplavne karte. Prav danes bodo javnost seznanili tudi s tem, da je državna tehnična pisarna zaključila pripravo strokovnih mnenj za vse objekte na seznamu za odstranitev.

Medtem opravljajo tudi cenitve, nekaterim upravičencem pa so že poslali tudi pogodbe za sprejetje odškodnin za njihove domove. "Veseli me, da se ljudje odločajo za odškodnine, da bodo sami reševali gradnjo novih objektov. Veliko je bilo narejenega, se pa zavedam, da bi lahko bile kakšne stvari narejene drugače. Najlažje je biti po vojni general, mi se moramo na teh izkušnjah učiti, da se bomo pri novih vremenskih nevšečnostih v kakšnem primeru odzvali drugače," je še menil.

Leben se je danes srečal tudi z županjo občine Romano Lesjak in si skupaj z njo ogledal stanje na vodotokih po nedavnem neurju. Obisk državnega sekretarja v imenu predsednika vlade Roberta Goloba razumejo kot sporočilo vlade, da jim bo država zagotovila takojšnjo pomoč oziroma da "bodo poiskali rešitve, ki bodo najustreznejše za prizadete družine", je v izjavi medijem povedala županja.

Po njenih besedah je najpomembneje to, da država družinam, ki jih je prizadelo nedeljsko neurje, pomaga neposredno ali prek humanitarnih organizacij. "Jim pa bomo tudi mi poskušali nekaj nameniti iz sklada," je še dejala in dodala, da gre za družine, ki so bile oškodovane že ob lanskih poplavah.