S Koroške odpeljali ves nevarni mulj

Nekaj naplavljenega mulja, ki ni opredeljen kot nevarni odpadek in se lahko uporablja v gradbene namene, so ali še bodo vključili v gradbene projekte v posameznih občinah. Foto: Ana Kovač

Prek javnega naročila izbrani izvajalec je danes s Koroške na remediacijo v Avstrijo odpeljal zadnjo količino naplavljenega nevarnega mulja po obstoječi pogodbi, ki je predvidela odvoz 1700 ton mulja. Z aneksom, ki je v pripravi, bodo odpeljali še dodatnih 250 ton nevarnega mulja, so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Odvoz v ujmi naplavljenega mulja, ki je glede na vsebnost težkih kovin opredeljen kot nevaren odpadek, je z območja prevaljske občine stekel pred skoraj natanko mesecem dni, 11. decembra.

Mulj na remediacijo, pri kateri ga očistijo težkih kovin, odvaža prek javnega naročila izbrano podjetje Saubermacher Slovenija. Remediacija poteka v predelovalnem centru podjetja Saubermacher SDAG v Lannachu pri Gradcu v Avstriji.

Obstoječa pogodba je predvidela odvoz 1700 ton mulja, ki je bil večinoma naplavljen na lokaciji pri Gostišču Krivograd na Prevaljah in pri Kriket klubu v Mežici. Za ta odvoz je država predvidela plačilo do 500 tisoč evrov, večino so sicer v Avstrijo odpeljali že pred božično-novoletnimi prazniki.

Javno naročilo za nenevarni mulj

Glede odvoza preostalega nenevarnega mulja so na ministrstvu napovedali, da bodo tako kot za nevarni mulj izvedli javno naročilo in se na podlagi rezultatov odločili o najboljšem ponudniku.

V preteklih mesecih se je sicer kot možnost za odlaganje dela nenevarnega mulja omenjalo odlagališče preostanka komunalnih odpadkov Zmes na območju prevaljske občine, ki ga upravlja Kocerod.

V poplavah v začetku avgusta lani je na območju Mežiške in Dravske doline zaradi poplavnega delovanja Meže in Drave naplavilo večje količine mulja. Koroške občine so po poplavah organizirale začasno deponiranje naplavljenega mulja na nekaterih lokacijah znotraj občin, vse od takrat pa pričakujejo, da se mulj čim prej odpelje na za to primerne lokacije.