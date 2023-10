Kako nevaren je mulj na poplavljenih območjih in kam ga bodo odlagali?

Generalna direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte je na novinarski konferenci predstavila najnovejše rezultate analiz mulja na poplavljenih območjih. Poudarila je, da bodo tako nevarni kot nenevarni odpadki zagotovo ostali na območju kjer so nastali in jih ne bodo vozili nikamor drugam. Ustrezna odlagališča bodo v sodelovanju z občinami uredili znotraj teh območij.

Občine, ki so jih avgustovske poplave najbolj prizadele, se še vedno soočajo z vprašanjem, ali je mulj na poplavljenih območjih nevaren in kam z njim. Zadnje rezultate analiz mulja, ki so pokazale ali je odpadek nevaren ali ne, je predstavila direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte.

Pojasnila je, da gre za drugačno vrsto analize, kot je bila analiza, ki so jo predstavili pred slabim mesecem dni. Takrat so analizirali pristnost nevarnih kovin, tokrat pa je govora o odpadkih.

Agencija za okolje je vzela sedem reprezentativnih vzorcev, ugotavljali so kateri odpadki so nevarni, nenevarni in kateri inertni. Slednji ne vplivajo na okolje in ljudi in kemijsko ne reagirajo. Po besedah Boletove jih bodo lahko uporabili tudi za določene infrastrukturne objekte in gradnje. Tudi nenevarni odpadki niso nevarni za ljudi in okolje, vseeno pa jih je potrebno prepeljati na odpad. Medtem ko nevarni odpadki potrebujejo posebno obravnavo, odlaga se jih na posebna odlagališča, druga možnost pa je sežig odpadkov.

V analizi so v dveh primerih ugotovili, da gre za nevarne odpadke. Po prvih ocenah je nevarnih odpadkov za okoli 25 tisoč kubičnih metrov, medtem ko je po neuradnih ocenah nenevarnih odpadkov za okoli 160 tisoč kubičnih metrov.

Na sestanku z župani so govorili o tem, kam bi lahko odlagali nevarne, nenevarne in inertne odpadke. Boletova je poudarila, da si na ministrstvu želijo kooperativnosti s strani županov in da bodo ustrezna odlagališča poiskali znotraj občin.

"Iskali smo lokacije v dolini in ne želimo, da se onesnažen mulj vozi na druge lokacije po Sloveniji. Določena kritična področja je treba sanirati in ljudi navaditi kako na teh območjih živeti," je po sestanku z župani petih koroških občin povedala Boletova. V roku tedna dni se bodo po njenih besedah vsi deležniki dogovorili, kako se bodo vsi te odpadki odvažali.