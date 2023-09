Premier Robert Golob bo obiskal Koroško

Vlada bo danes obiskala Koroško. Predsednik vlade Robert Golob in ministri se bodo srečali z župani koroških občin, predstavniki gospodarstva, podjetniki in drugimi. Rdeča nit pogovorov bo obnova regije po katastrofalnih avgustovskih poplavah, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Potem bo v Slovenj Gradcu sledila še seja vlade.

Občine, gospodarstvo in prebivalci regije od obiska pričakujejo predvsem konkretne odgovore na odprta vprašanja, povezana s sanacijo po ujmi, ki je v začetku avgusta uničila, poškodovala ali ogrozila javno infrastrukturo in zasebno premoženje ter številne, ki živijo v bližini vodotokov in na plazovitih območjih, pahnila v negotovost. Še naprej so v ospredju tudi zahteve po hitri cesti in podpori za konkurenčno gospodarstvo, skrb vzbujajoča je demografska slika.

Naredili bodo pregled

Na skupnem srečanju bo po napovedi Ukoma narejen pregled tega, kaj je bilo v dobrem mesecu po poplavah že narejenega, predstavljeni bodo posamezni že sprejeti ukrepi, pa tudi načrti do konca leta.

"Obisk vlade v regiji je tudi priložnost za predstavnike lokalnih skupnosti, gospodarstva, podjetnikov, pa tudi nevladnih organizacij, da izrazijo svoja pričakovanja glede poteka obnove in izpostavijo tudi morebitne težave, ki so jih zaznali na terenu v dobrem mesecu dni po poplavah," so pojasnili o napovedi obiska.