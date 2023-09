SDS zanimajo visoki stroški najema letala v kabinetu Roberta Goloba

"Iz medijev in aplikacije Erar je razvidno, da je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob za polete v mesecu avgustu 2023 z zasebnimi letali, ki jih Republika Slovenija najema pri podjetju Janez Let d.o.o., porabil 39.300 evrov. Za polete z zasebnimi letali, ki jih Republika Slovenija najema pri podjetju FLYCOM Aviation d.o.o., pa v istem obdobju še 34.500 evrov. Skupaj je tako samo za avgust 2023 Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije po aplikaciji Erar obema podjetjema za najem letal plačal 73.800 evrov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Strošek je po menjavi vladi narasel že lani na 41.700 evrov. "Za primerjavo: v letu 2020 je Janšev kabinet za najem letal podjetju Janez Let plačal 15.200 evrov, leta 2021 14 tisoč evrov, marca lani pa 9.500 evrov, ob tem da pri Flycom Avation d.o.o. kabinet Janeza Janše letal zadnja leta ni najemal," so zapisali.

Zanima jih seznam in podatki poletov

Zaradi nenavadnega povečanja stroškov za najem zasebnih letal je Jelka Godec zato vlado zaprosila za seznam in podatke vseh poletov z zasebnimi letali podjetij Janez Let d.o.o. in FLYCOM Aviation d.o.o. v zadnjih štirih mesecih. "Poraja se tudi vprašanje, ali je bila narava poletov službena ali tudi zasebna in kakšni so bili stroški glede varovanja v zvezi z omenjenimi poleti," so še navedli.

"V poslanski skupini SDS pričakujemo transparenten odgovor vlade, saj menimo, da so slovenski davkoplačevalci upravičeni do pojasnila, kako se porablja denar, ki ga prispevajo za delovanje države," še piše v sporočilu.