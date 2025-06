Nova povezava EasyJeta bo slovenskim potnikom omogočila neposreden dostop do severne Anglije. Prevoznik bo polete ponujal vsak torek in vsako soboto od 4. novembra. Odhod z ljubljanskega letališča je predviden ob torkih ob 10.10 in ob sobotah ob 10.20. Polete bo izvajal s 186-sedežnim letalom tipa airbus A320. Letalske vozovnice so na voljo že od 39 evrov naprej (cena enosmerne vozovnice).

Prevoznik EasyJet iz svoje baze v Manchestru ponuja polete do 84 destinacij, predvsem večjih evropskih mest in počitniških destinacij v Sredozemlju, kar pomeni, da bodo potnikom na voljo tudi številne nadaljnje letalske povezave.

V zimskem voznem redu novost tudi poleti airBaltica na Gran Canario

V zimskem voznem redu bodo na Letališču Jožeta Pučnika vzpostavili tudi redno povezavo s španskim otokom Gran Canaria. Polete bo prevoznik airBaltic zagotavljal enkrat tedensko, in sicer vsak petek, izvajal jih bo s 145-sedežnim letalom airbus A220-300. Povezava airBaltica z Gran Canario bo zaživela ob podpori spodbud države v okviru javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije kot enega od prvih ukrepov za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije.